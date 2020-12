Venezuela : Un acte terroriste contre une raffinerie pour empêcher les élections

Le vice-président pour l ‘économie, Tarek El Aissami, a révélé vendredi une tentative ratée d’acte terroriste contre la raffinerie d’ El Palito, l’une des principales du pays.

Cet attentat aurait dû se produire avant les élections du 6 décembre. Le ministre a montré de nombreuses preuves et les moyens qui devaient être utilisés par les terroristes présumés : des détonateurs, des. explosifs « très puissants » saisis à Morón, dans l’état de Carabobo.

Le but de cet attentat était, selon El Aissami, en plus de causer des dommages économiques, de provoquer un choc qui aurait obligé les autorités à suspendre ou à ajourner les élections législatives.

Les individus impliqués dont 3 ont été arrêtés seraient venus de Colombie pour simuler une cellule intérieure formée par des gens mécontents du Gouvernement.

Selon El Aissami, les services de renseignement des Etats-Unis et de Colombie avaient connaissance de cet attentat. Il a regretté que la Colombie serve de base pour ces actions de déstabilisation du Venezuela et il a donné des détails sur les caractéristiques des explosifs saisis, leur capacité et leur pouvoir de destruction.

Et il a prévenu que non seulement la raffinerie et les installations voisines auraient pu disparaître mais aussi «medio Puerto Cabello» parce qu’ils avaient prévu de faire exploser un oléoduc proche dans le cadre d’un plan qui comprenait, dans sa seconde partie, l’incursion d’un groupe de militaires et d’officiers déserteurs ou à la retraite vénézuéliens et colombiens en provenance de Cúcuta, Colombie.

Il a également dénoncé le fait que Bogotá occulte les menaces terroristes venant de son territoire qui grossissent, a-t-il dit, le « dossier des crimes » du président Iván Duque et il a appelé le communauté internationale à condamner cette tentative terroriste.

Il a appelé aussi la classe ouvrière de l’industrie pétrolière à être en alerte pour pouvoir affronter des actes de cette nature car il compte, a-t-il dit, sur la « force morale » de ces travailleurs dans ces « circonstances difficiles. »

Il a répété que les capacités de production ont augmenté même alors qu’une tentative a été faite pour empêcher les produits de base d’arriver au Venezuela et que le drapeau du pays est « la paix. »

