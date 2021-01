Amérique Latine : Changement de visage pour mieux intervenir 

Le président élu Joe Biden a annoncé mercredi la nomination de l'ex-ambassadrice à l'ONU Samantha Power à la direction de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID).

« Je connais de première main sa connaissance incomparable et son engagement infatigable envers l'engagement (sic!) étasunien basé sur les principes qu'elle porte, » dit un communiqué. « En tant qu’administratrice de l'USAID, Power sera une force puissante pour aider les vulnérables en marquant le début d'une nouvelle ère de progrès et de développement humains et en promouvant les intérêts étasuniens dans le monde. »

Le site POLITICO décrit Power comme un membre du Parti Démocrate très apprécié pour ses « aptitudes pour la diplomatie. » Dans le premier Gouvernement de Barack Obama, Samantha Power était l'assistante particulière du président et la directrice principale du Conseil National de Sécurité pour les affaires multilatérales et les droits de l'homme. De 2013 à 2017, elle a été ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies.

Le journaliste Alan Macleod a publié sur le site MintPress des déclarations de Power qui révèlent sa position militariste sous couvert de la défense des droits de l'homme.

« A la différence d'autres qui critiquent la politique étrangère des Etats-Unis, Power critique Washington parce qu'il n'intervient pas assez dans d'autres pays et dit que es Etats-Unis ont la responsabilité de protéger les faibles dans le monde, » dit Macleod en évoquant ce qu'a écrit l'ex-ambassadrice dans un livre écrit en 2002 en réponse aux attaques du 11 septembre intitulé « Problème infernal. Les Etats-Unis à l'ère du génocide. »

Bien qu'elle ne soit pas d'accord avec la façon dont Bush a abordé le conflit, elle a soutenu la guerre contre l'Irak : « Une intervention étasunienne améliorera probablement la vie des Iraquiens. Leur vie ne peut pas devenir pire, je pense qu'on peut le dire, » avait-elle déclaré dans une interview, le 10 mars 2003.

Avant d'occuper le poste d'ambassadrice à l'ONU en 2013, elle a occupé plusieurs postes au Département d'Etat et au Conseil National de Sécurité sous la présidence d'Obama. De là, elle a soutenu les interventions militaires en Libye et en Syrie.

Quand l'Arabie Saoudite a bombardé le Yemen et provoqué une urgence humanitaire qui a touché 80% de la population, Power a collaboré avec le Gouvernement saoudien pour bloquer les efforts internationaux pour porter assistance aux Yemenites.

A l'ONU, elle a défendu l'attaque de la Palestine par Israël : « Elle a critiqué l'institution pour son « traitement inégal » de l'Etat juif et pour son silence indéfendable face aux attaques terroristes contre des Israéliens, » écrit Macleod.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/nuestramerica-cambio-de-caras-para-intervenir-mejor-samantha-power-es-elegida-para-liderar-la-usaid/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/amerique-latine-changement-de-visage-pour-mieux-intervenir.html