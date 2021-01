Amérique Latine : Élections en temps de COVID

Plusieurs pays d'Amérique latine mèneront d'importants processus électoraux en 2021. Ces élections seront marquées par les conséquences de la pandémie du covid-19 et le mécontentement ou l'indifférence de la population envers la soi-disant «classe politique».

Nombreux sont ceux qui ont tout perdu à cause des mesures de restriction appliquées pour contrôler l’épidémie, en particulier ceux qui exerçaient une activité non déclarée, les propriétaires de petites et moyennes entreprises ou les travailleurs des services.

Fréquemment, ils accusent leurs gouvernements respectifs d'indifférence. Ceci aura un impact sur les résultats aux urnes.

Le premier tour des élections approche, il aura lieu le 7 février en Équateur. Le président, le vice-président, les législateurs et les représentants du Parlement de ce pays seront élus à cette occasion.

Il y a 16 candidats à la présidence, mais les analystes estiment que seuls trois candidats ont une chance de gagner, l'économiste Andrés Aráuz, de la coalition progressiste Union pour l’Espoir, le banquier Guillermo Lasso, de l'alliance CREO-Parti Social- Chrétien, et le chef indigène Yaku Pérez Guartambel, du mouvement Pachakutik.

Le 11 avril, le Pérou présentera 18 candidats à la présidence, issus de tout le spectre politique de ce pays. Cette nation a connu l'année dernière une profonde crise politique avec trois présidents temporaires, Martín Vizcarra; Manuel Merino, et l'actuel président Francisco Sagasti.

Les élections générales au Chili auront lieu le 21 novembre et il n'y a toujours pas de candidats confirmés. La seule chose sûre à ce jour, est que ces élections auront lieu pendant la rédaction de la nouvelle Constitution, qui viendra remplacer celle de Pinochet toujours en vigueur.

Novembre sera également un mois électoral en Honduras et au Nicaragua. Dans ce dernier pays, on s'attend a ce que les agressions des États-Unis contre le Front de Libération Nationale Sandiniste continuent à s'intensifier afin créer le chaos et de favoriser les groupes contre-révolutionnaires.

Entre-temps, les gouvernements d'Andrés Manuel López Obrador, du Mexique, et d'Alberto Fernández, d'Argentine, feront des élections législatives en juin et octobre, respectivement, pour finir avec succès leur mandat.

Le moment venu, nous suivront de près chacune de ces élections qui peuvent changer le panorama politique de la région.

Édité par Reynaldo Henquen

