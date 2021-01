Amérique Latine : L’ALBA financera l’achat de vaccins pour ses pays membres

Caracas, 19 janvier (RHC)- Les pays de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique-Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) accèderont au financement pour l’achat de vaccins contre le Covid-19, a décidé aujourd’hui le bloc régional.

Lors d’une réunion du Conseil Social de ce mécanisme, le président de la Banque de l’ALBA, Raúl Li Causi a fait état de la disponibilité d’un fonds de 2 millions de dollars destiné à soutenir financièrement à différents stades l’accès des pays de la région au matériel et aux médicaments nécessaires.

Dans un premier temps, l’entité bancaire allouera des ressources non-remboursables aux États insulaires des Caraïbes orientales appartenant au bloc pour des achats directs à des fournisseurs, a expliqué le directeur.

À moyen terme, l’organisme de financement envisage de prélever des fonds pour la création de la banque de vaccins et de traitements de l’ALBA-TCP, initiative lancée lors du Sommet de l’Alliance qui s’est tenu le 14 décembre 2020.

Le président de la Banque de l’ALBA s’est également engagé à contribuer à la création d’un pont aérien, en collaboration avec la compagnie aérienne d’État vénézuélienne Conviasa, pour le transfert de médicaments et d’antidotes destinés à répondre à l’urgence sanitaire dans les pays du bloc.

Il a également plaidé en faveur de la recherche de foyers de la maladie et de l’harmonisation des stratégies conjointes de lutte contre le Covid-19, en tenant compte des difficultés et des particularités de chacun des pays membres de l’Alliance. Lors de la rencontre par vidéoconférence, le Conseil social de l’ALBA-TCP a convenu de renforcer la participation des États membres aux processus de négociation déjà en cours pour la mise au point d’un dispositif plus efficace et plus performant pour les achats conjoints de vaccins et de médicaments.

Source Prensa Latina

Édité par Reynaldo Henquen

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/245177-les-pays-de-lalba-ont-acces-a-un-financement-pour-lachat-de-vaccins