Amérique Latine : L´ALBA-TCP crée un fonds humanitaire pour lutter contre le coronavirus 

Caracas, 21 janvier (Prensa Latina) L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) a décidé mardi de créer un fonds humanitaire pour soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Lors d’une réunion du Conseil social de l’ALBA-TCP, les pays participant au mécanisme d’intégration ont décidé de concentrer leurs efforts sur la constitution d’une banque de vaccins, de médicaments et d’intrants selon les principes de l’échange équitable, la complémentarité, l’intégration et la solidarité.

Le bloc intégrationniste a décidé d’assurer des mécanismes de financement et d’allocation des ressources pour mettre en œuvre les plans et projets liés à la situation pandémique.

À cet égard, le secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP, Sacha Llorenti, a annoncé la création d’un fonds de 2 millions de dollars, par l’intermédiaire de la Banque de l’ALBA, destiné aux États insulaires des Caraïbes orientales, Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Grenade et San Cristóbal et Nieves.

À moyen terme, l’organisme financier envisage de réunir des ressources pour la création de la banque de vaccins et de traitements, en plus de contribuer à l’activation d’un pont aérien en collaboration avec la compagnie aérienne d’État vénézuélienne Conviasa pour le transfert de médicaments et vaccins destinés à répondre à l´urgence sanitaire.

Le Conseil social a également décidé de promouvoir la couverture universelle et intégrale des services de prise en charge des cas de Covid-19 en renforçant et en réhabilitant les capacités hospitalières des pays membres.

En outre, l’ALBA-TCP a décidé de renforcer la coordination entre les secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur en vue de promouvoir des programmes de formation, le transfert de technologie et la diffusion d’informations scientifiques et techniques, et ainsi renforcer l’échange de bonnes pratiques dans la lutte contre la pandémie.

Au terme de la rencontre, réalisée par vidéoconférence, le chancelier vénézuélien, Jorge Arreaza, a convoqué à coordonner les capacités nationales pour obtenir le plus grand système multilatéral pour le bien-être des peuples latino-américains et caribéens.

'Nous avons atteint le niveau de concrétisation requis par nos gouvernements, la banque de vaccins et de traitements s’est concrétisée, tout comme les bonnes pratiques pour faire face à la pandémie', a affirmé le chef de la diplomatie vénézuélienne.

La nation sud-américaine a offert sa capacité à produire des vaccins contre la Covid-19 afin d’assurer une distribution équitable à tous les pays membres de l’ALBA-TCP.

