Argentine : Alberto Fernández discute avec la directrice du FMI de la restructuration de la dette

Buenos Aires, 22 janvier (Prensa Latina)- Le président argentin, Alberto Fernández, a tenu une vidéoconférence avec la directrice du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, dans laquelle ils sont convenus de poursuivre le programme de restructuration de la dette à l’égard de cet organisme.

Pendant la rencontre en ligne, Ils sont convenus que les travaux se poursuivraient dans le cadre d’un programme soutenu par cet organisme multilatéral et conçu et dirigé par l’Argentine, et ils ont souligné l’importance de la relance économique en tant que condition nécessaire à la stabilisation du pays.

Ils ont également souligné la nécessité de mettre les comptes budgétaires en ordre à un rythme compatible avec la croissance pour garantir la stabilité à moyen terme, précise une note de la présidence. Fernández et Georgieva ont convenu que ce programme devrait être basé sur des hypothèses réalistes sur le fonctionnement de l’économie du pays et ils ont insisté sur la nécessité de travailler, à partir d’un multilatéralisme attendu en faveur d’une économie mondiale plus juste et inclusive.

À cet égard, le dirigeant argentin a réaffirmé son désir d’aller dans cette direction en tant que membre du G20 et du FMI.

Cela fait plusieurs mois que l’Argentine travaille avec cette entité afin de restructurer la dette contractée en 2018 par le gouvernement de l’ancien président Mauricio Macri, qui s’élève à 44 milliards de dollars.

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/245398-le-president-argentin-dialogue-avec-la-directrice-du-fmi