Argentine : Le Congrès adopte la loi sur l'avortement

Des milliers de femmes ont salué l'adoption de la loi sur l'avortement devant le siège du Congrès à Buenos Aires.

Buenos Aires, 30 décembre, (RHC).- Après les députés, les sénateurs argentins ont adopté la loi sur la légalisation de l'avortement.

L'Argentine est devenue le 30 décembre 2020 l'une des rares nations d'Amérique du Sud à autoriser l’avortement, après l'adoption par le Congrès d'une loi qui a profondément divisé l’opinion publique. Déjà approuvé par les députés le 11 décembre, le texte autorisant l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse a été voté par les sénateurs avec 38 voix pour, 29 contre et une abstention, deux ans après l'échec d'une première tentative qui avait déjà secoué le pays. «C'est devenu une loi et cela passe désormais dans les mains de l'exécutif», s'est félicité la présidente du Sénat et ancien chef de l'Etat, Cristina Fernández, à l'issue d'un débat homérique de plus de douze heures.

Des milliers de partisans du «oui» ont manifesté leur joie devant le Parlement, où seulement quelques sénateurs étaient présents, la plupart débattant par visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19. Jusqu'ici, l'avortement n'était permis en Argentine qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, selon une loi datant de 1921.

Le président Alberto Fernandez s'est réjoui de la nouvelle, malgré l'opposition de la communauté catholique.

Au pouvoir depuis fin 2018, le président de centre gauche Alberto Fernandez, qui avait promis pendant sa campagne de soumettre à nouveau la légalisation de l'IVG aux parlementaires, a salué cette loi instaurant «un avortement sûr, légal et gratuit». «Nous sommes aujourd'hui une société meilleure qui étend les droits des femmes et garantit la santé publique», a réagi le chef de l'Etat sur Twitter.

«Je suis catholique, mais je dois légiférer pour tous, c'est un sujet de santé publique très sérieux», avait-il fait valoir récemment.

Avec Russia Today

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/243372-le-congres-argentin-adopte-la-loi-sur-lavortement