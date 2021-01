Argentine : Le FMI jubile : les députés approuvent l'ajustement des retraites

Ce mardi, le projet de mobilité des retraites proposé par le parti au pouvoir est devenu une loi. La nouvelle formule ratifie la perte de ces dernières années et représente un pillage des vieux.

La chambre des députés a approuvé mardi le projet de mobilité des retraites proposé par le parti au pouvoir qui implique un nouveau vol des retraités et des bénéficiaires de l'Assignation Universelle pour Enfant (AUH) pendant que le Sénat débattait sur l'avortement légal.

Le projet a été adopté par 132 voix pour et 119 contre. Le parti au pouvoir a obtenu le soutien des députés du bloc Unité pour le Développement que préside José Ramón et des 4 députés qui représentent le gouverneur de Córdoba, Juan Schiaretti, entre autres groupes alliés.

La proposition officielle a été connue la semaine même où la mission du FMI est arrivée dans le pays pour renégocier un accord. Un nouveau vol des retraités à la mesure des exigences du Fonds.

La mobilité de la sécurité sociale

La nouvelle formule de mobilité est identique à celle appliquée pendant les années 2008 a 2017, et combine pour 50 % la perception de l'ANSES et pour les autres 50 % la variation des salaires, cette dernière née de la plus forte des mesures prises par l'INDEC et par le ministère du Travail (indice RIPTE).

Au Sénat, le groupe de sénateurs du Front de Tous a fait adopter des modifications du projet de loi : on a établi que les hausses du montant de la sécurité sociale seraient trimestrielles au lieu de semestrielles et que l'augmentation de 5 % de décembre ne remplacera pas l'augmentation qui sera accordée en pars prochain. Ce sont des corrections qui ne changent pas le fond du projet qui ne lie pas les versements à l'inflation.

La nouvelle formule de mobilité en rend pas le pouvoir l'achat perdu ? Pour que lepouvoir d'achat de la retraite minimale revienne au niveau de novembre 2015, celle-ci devrait être d'au moins 24 000 $, c'est à dire plus de 26 % au -dessus du niveau qu'elle aura en décembre.

Le Gouvernement avait suspendu la mobilité de la sécurité sociale fin 2019 grâce à une loi de solidarité et les retraites avaient été ajustées en 2020 par décret. Les augmentations par décret ont été moindres que ce qu'elles auraient été grâce à la loi de mobilité.

Les augmentations accumulées des retraites établies par décret se situeraient entre 24,3 % et 35,3 % alors qu'avec la mobilité, elles atteignaient 42,1 %. Le Gouvernement a ainsi obtenu une « épargne fiscale » de 98 700 000 000 de $, selon le calcul de la fondation IERAL. https://www.youtube.com/embed/md5wG_CDVZg

La défense du vol des retraités et le cynisme de l'opposition patronale

Le président de la commission du budget Carlos Heller a défendu le projet officiel et affirmé : « Nous avons une formule qui se compose de 2 parties : les salaires et les impôts, les 2 devront indéfectiblement augmenter parce que les politiques publiques conduiront à cela. Peut-on imaginer des dispositions paritaires en-dessous de l’inflation ? Elles vont toutes clôturer au-dessus de l'inflation. » Un vision excessivement optimiste, les mesures paritaires de cette année clôturent en-dessous de l’inflation et le pouvoir d'achat des salaires baissera à nouveau en 2020. La chute de ces dernières années qui a été supérieure à 20 % s'accentue. Ou peut-être Heller promet-il qu'on va récupérer tout ce qui a été perdu pendant ces années ?

Le président de la commission du budget a justifié le fait que les retraites ne soient pas liées à l'inflation. Il a expliqué : « Les prestations de la sécurité sociale sont de loin les dépenses publiques les plus importantes du pays » et « si elles sont liées à l'inflation, les analystes vont dire que le budget public ne va pas pouvoir être respecté, que le déficit va aller au-delà des nuages, que le système de sécurité sociale va s'effondrer, qu'on ne va pas pouvoir payer les retraités et que le Gouvernement va finir par devoir faire des ajustements et d'autres choses apocalyptiques auxquelles ils nous ont habitués dans leurs discours et que tout cela va nécessairement se répercuter sur l'économie parce qu'après, ils vont nous parler des attentes. »

Les retraites ne peuvent pas être liées à l'inflation, selon le Gouvernement, ah mais aux spéculateurs, oui, on a offert des lettres de change ajustables sur l'inflation etpour des fonds comme Templeton et Pimco qui ont profité du pédalage financier sous le macrisme, on a permis de remplacer la dette en pesos par des bons en dollars. Alberto Fernández a décidé de ne pas mettre les retraités dans ses priorités comme il l'avait promis pendant sa campagne électorale.

Par une déclaration minoritaire, le député du parti d'opposition Ensemble pour le Changement Alejandro Cacace a critiqué la décision du président Alberto Fernández de suspendre la mobilité appliquée sous le Gouvernement de Cambiemos et a indiqué que « le concept de ce projet est l'ajustmeent : c'est ce qu'ils sont venus faire. » Ensemble pour le Changement parle d'ajustements sur les retraites mais oublie que depuis décembre 2015, les retraités ont perdu 21 points de pouvoir d'achat.

De plus, avec la formule de Macri, la confiscation a provoqué la reprise. On est passé d'une actualisation semestrielle à une actualisation trimestrielle et il y a eu un trimestre où les variables macroéconomiques n'ont pas été prises en compte. Cela a provoqué une augmentation de 14,5 % et on leur a donné 5,71 %. Cela n'a jamais été récupéré.

Par conséquent, la députée Paula Oliveto Lago, de la Coalition Civique, s'est demandé « avec quel visage nous défendons cela » et a affirmé : « Dans mon quartier, cela s'appelle ajustement. » Et elle a indiqué que « les retraités, cela fait des années que la classe politique les emmerde. » Une autre déclaration cynique alors qu'elle a fait partie d'un Gouvernement qui a fait des coupes dans les retraites et a avancé avec un ajustement sur le peuple travailleur.

Le Front de Gauche dénonce le pillage des vieux

Nicolás del Caño, député du PTS qui fait partie du Front de Gauche a affirmé : « Une fosi de plus, nous assistons à un ajustement envers des millions de retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui reçoivent l'AUH. Là, il n'y a pas de faille. Ceux qui gouvernent s'accrochent à eux. »

Le député a dénoncé le fait que le Gouvernement voulait que le projet qui implique un ajustement qui affectera particulièrement les femmes les plus humbles passe inaperçu parce qu'il a été discuté le jour même où était discuté au Sénat le droit à l'avortement sûr et gratuit.

Le Front de Gauche Unité a présenté sa déclaration élaborée conjointement avec diverses organisations de retraités, de spécialistes et de défenseurs du troisième âge et de travailleurs. Après le vote général du projet, Nicolás del Caño a présenté une propisition alternative à l'article 1 du projet officiel qui établissait que « l'indice de mobilité sera obtenu conformément à la formule qui, en tant qu'annexe, fait partie intégrante de la présente loi. En aucun cas, les revenus résultant de l'application de cet indice ne pourront être inférieurs à ceux résultant de l'application de l'indice des prix au consommateur (IPC) sur la même période et les revenus que perçoit le bénéficiaire ne pourront pas diminuer. »

Mais le parti au pouvoir a voté en faveur de l'article 1 de la déclaration majoritaire et ainsi a rejeté cette proposition.

Del Caño a exigé une recomposition immédiate des revenus des retraités, de restituer les apports patronaux que Menem et Cavallo ont coupés et d'en finir avec la fraude dans le travail en avançant vers l’enregistrement des travailleurs. De plus, le député a affirmé que pour pouvoir payer les retraites et l' AUH, il faut appliquer des impôts progressifs pour que les grands groupes économiques paient et ne pas payer la dette extérieure.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/argentina-festeja-el-fmi-diputados-aprobo-el-ajuste-de-las-jubilaciones/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/argentine-le-fmi-jubile-les-deputes-approuvent-l-ajustement-des-retraites.html