Bolivie : Remise en marche de l'industrie du lithium

Le ministre des Hydrocarbures et de l'Energie de la Bolivie, Franklin Molina, a placé aujourd'hui Marcelo Gonzales à la tête de l'industrie du lithium pour la remettre en marche après les dommages occasionnés par le Gouvernement de fait. « Le défi est grand après que notre usine où il n'y a même pas eu de commercialisation des produits ait été arrêtée pendant 1 an, » a déclaré celui-ci après la désignation du président exécutif de l'Entreprise Publique nationale Stratégique Gisements de Lithium Boliviens (YLB).

Molina a qualifié d'importante la coordination de la politique énergétique parce que ce produit permettra le développement économique du pays et des régions de production à cause de sa forte valeur ajoutée et de la demande de batteries au lithium sur le marché international.

Gonzales a remercié pour la confiance qui lui est faite et a affirmé que YLB possède les ressources humaines qualifiées et nécessaires pour « entrer dans l'étape de l'industrialisation du lithium » et continuer ce qui avait été décidé avant octobre 2019.

Il a précisé que d'autres usines seront construites comme celle d'ion lithiul et cathodes dans les salines de Coipasa Uyuni (département d'Oruro) et de Pastos Grandes (Potosí).

Ces entités vont générer d'importantes ressources économiques pour la Bolivie, son développement, quelque chose que les Boliviens attendent, en particulier pour Oruro et Potosí, a affirmé Gonzales.

Jeanine Áñez avait freiné les activités de production dans l'usine industrielle de chlorure de potassium et dans l'usine semi-industrielle de carbonate de lithium quand elle a pris la tête du Gouvernement de transition en novembre 2019.

La pandémie de COVID-19 est survenue et a aussi eu un impact sur cette industrie à cause de la mauvaise gestion de la maladie et des restrictions de quarantaines rigides décidées.

Les gisements de lithium de la Bolivie sont parmi les plus importants du monde, c'est pourquoi on estime que le projet mis en place par le gouvernement actuel permettra de continuer à éradiquer la pauvreté et la dépendance.

Mais malgré la volonté du Gouvernement, des intérêts divergents de certains acteurs intérieurs apparaissent ainsi que des interdépendances à l'échelle globale, nationale, régionale et locale.

