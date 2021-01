Cuba : Accord de distribution de l´Heberprot-P avec la Malaisie 

La Havane, 7 janvier (Prensa Latina) Cuba et la Malaisie ont signé un accord pour la distribution dans le pays asiatique de l´Heberprot-P, médicament pour la cicatrisation des plaies complexes, les ulcères ischémiques et les complications résultant du pied diabétique.

L’accord a été signé dans la nation malaise par la société pour la production et la commercialisation de médicaments innovants Ubisson et le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB), créateur du produit, comme précisé par ce dernier sur son compte sur le réseau social Twitter.

Ce document a été paraphé par le directeur exécutif d’Ubisson, Peter Ting, et, comme témoin, l’ambassadrice de Cuba en Malaisie, Ibete Fernández.

En outre, le secrétaire général du Ministère de l’Industrie et du Commerce de ce pays, Dato Lokman Hakim Bin Ali, était présent et a plaidé en faveur de l’élargissement de la coopération pour l’introduction sur le marché malais d’autres produits biotechnologiques cubains à haute efficacité.

Le document a d’abord été signé à La Havane par Eulogio Pimentel, directeur du CIGB, institution dédiée à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation des produits.

L’accord est en outre couvert par l’Institut national du diabète de Malaisie et son enregistrement devrait être effectué dans ce pays avant la fin de l’année.

Des spécialistes affirment que l’Heberprot-P augmente la fréquence de formation de granulation efficace dans les lésions traitées et réduit ainsi les risques d’amputation.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885421:cuba-et-la-malaisie-signent-un-accord-de-distribution-de-lheberprot-p&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101