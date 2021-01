Cuba : Biden va revoir la politique de Trump contre Cuba

La Havane, 28 janvier (RHC)- Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a annoncé ce jeudi la révision de la politique des États-Unis à l’égard de Cuba.

Depuis le début de son mandat, en janvier 2017, Donald Trump a frappé notre pays de sanctions sans précédent. L’administration Trump a pris plus de 240 mesures contre Cuba.

Les autorités cubaines ont fait savoir que tous les secteurs de l'île ont subi l'impact de cette escalade des agressions, accentuée dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Les 242 mesures ont, pour la plupart, intensifié le blocus économique, commercial et financier imposé par Washington depuis près de six décennies, dans le but d'étouffer le pays des Caraïbes, de couper les sources de revenus, d'entraver les relations et de créer une situation d'ingouvernabilité.

Le 11 janvier, quelques jours avant la fin de son mandat, l'administration Trump a émis une nouvelle mesure unilatérale en classant Cuba comme un État présumé commanditaire du terrorisme, une décision largement rejetée au niveau international.

