Cuba : Changements nécessaires

Par Roberto Morejón

La mise en ordre monétaire attire l’attention des Cubains qui font des calculs pour déchiffrer comment les salaires et les pensions augmentés s’adapteront à la hausse des prix et des tarifs.

Des ministres et des experts parlent des causes et des conséquences d’un processus vital pour l’assainissement de l’économie.

La nouvelle réalité va causer un impact chez les familles qui devront s'adapter aux nouveaux prix.

Les Cubains ont cohabité avec des subventions excessives et des gratuités incorrectes et à partir de ce moment ils doivent affronter la disparition de ces « privilèges », pour le bien de la production et de l’efficacité.

La mise en ordre monétaire répond au besoin de continuer à actualiser le modèle économique, de récupérer le rôle de l’argent et de cesser la dualité financière, si nocive pour la gestion des entreprises.

Celles-ci travaillaient dans un scénario fictif avec une parité entre le peso cubain, le peso cubain convertible et le dollar, tandis que la population accédait à un taux de change différent.

D’autre part, le gouvernement a défendu le salaire comme source principale du financement de la consommation du travailleur et de sa famille, principe uniquement possible si on éliminait la déformation de la pyramide du travail.

La création de 32 catégories exprimant la complexité des salaires, inhérents à cette « mise en ordre » doit y contribuer.

Autrement dit, Cuba a mis en place une transformation marquée de la distribution des revenus, à partir de salaires, de pensions et de prestations de l’Assistance Sociale.

Comme ces conciliations impliquent la dévaluation du peso cubain par rapport au dollar et beaucoup de subventions excessives et de gratuités incorrectes disparaissent, les prix et les tarifs ont changé parallèlement à l’augmentation du salaire minimum en correspondance avec le coût du panier de la ménagère.

Les Cubains commencent juste à s’adapter à ces nouvelles conditions au milieu d’inquiétudes et de doutes, bien que le gouvernement suive de près les suggestions et les opinions de la population.

Les familles vulnérables qui reçoivent déjà des prestations sociales et le reste de la population doivent assumer un nouveau regard pour faire face au coût de la vie.

Travailler et se qualifier, constituent des pas essentiels dans le nouveau scénario cubain, afin de réussir à une réalisation personnelle plus juste et d'apporter au pays l’effort.

Édité par Reynaldo Henquen

