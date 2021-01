Cuba : Cuba signataire du Traité interdisant les armes nucléaires

Par Orlando Oramas Leon

La Havane, 22 janvier (Prensa Latina) Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur vendredi dernier et Cuba est parmi les premiers États signataires, des 51 qui l’ont déjà ratifié.

L’île des Caraïbes a signé le traité le 29 septembre 2017, date à laquelle il a été ouvert à la signature au siège des Nations Unies à New York.

Cuba a été le cinquième pays à le ratifier, le 30 janvier 2018, signe de son attachement au désarmement général et complet.

Le 18 janvier dernier, le Traité comptait 51 États parties, dont 21 États d’Amérique Latine et des Caraïbes.

Il s’agit des pays suivants : Antigua-et-Barbuda, Belize, Bolivie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Équateur, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.

Le continent latino-américain est à l’avant-garde historique de l’engagement en faveur du désarmement nucléaire.

En témoigne l’adoption du Traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, plus connu sous le nom de Traité de Tlatelolco, qui a fait de la région la première région densément peuplée du monde déclarée zone exempte d’armes nucléaires.

Il est également réaffirmé par des déclarations spéciales de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac).

Le 7 juillet 2017, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le premier traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Au cours des négociations, l’opposition des pays dotés d’arsenaux nucléaires, et d’autres 'protégés' par le parapluie atomique, qui n’ont pas participé aux négociations, a été surmontée.

Le Traité interdit la mise au point, l’essai, la production, la fabrication et d’autres formes d’accès aux armes nucléaires, leur transfert ou réception et stationnement; aucune aide ou incitation n’est autorisée.

Il s’agit du premier instrument qui qualifie l’utilisation d’armes nucléaires de menace pour l’humanité et d’acte contraire au droit international et au droit international humanitaire.

La Convention ouvre la voie à l’unité et à la destruction des arsenaux nucléaires.

Il introduit également de nouvelles questions connexes, telles que l’assistance aux victimes et la restauration de l’environnement.

Cuba a été le promoteur actif de tous ces projets.

À l’initiative de La Havane et avec l’appui du Mouvement des pays non alignés, l’Assemblée Générale des Nations Unies a tenu en septembre 2013 une réunion de haut niveau sur le désarmement nucléaire, la première de son genre consacrée à ce sujet dans l’histoire de l’ONU.

Cuba, conformément à la Constitution promulguée le 24 février 2019 sur l´île, promeut le désarmement général et complet et rejette l’existence, la prolifération ou l’emploi d’armes nucléaires, d’armes de destruction massive ou d’autres armes similaires, ainsi que le développement et l’emploi de nouvelles armes et de nouvelles formes de guerre, telles que la cyberguerre, qui enfreignent le droit international.

Dans une allocution prononcée lors de la clôture du XIe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, à La Havane, le 5 août 1978, le président cubain de l’époque, Fidel Castro, a réaffirmé la position de son pays sur la nécessité du désarmement nucléaire :

Le bruit des armes, du langage menaçant et de l’arrogance sur la scène internationale doit cesser. Assez de l’illusion que les problèmes du monde peuvent être résolus par des armes nucléaires. Les bombes peuvent tuer les affamés, les malades, les ignorants, mais elles ne peuvent pas tuer la faim, les maladies, l’ignorance. '

Et le leader historique de la Révolution cubaine a conclu : 'Dans une guerre nucléaire, les dommages collatéraux seraient la vie de l’humanité'.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885539:cuba-parmi-les-signataires-du-traite-interdisant-les-armes-nucleaires&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101