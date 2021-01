Cuba : Déclaration du ministère des Relations extérieures

Le ministère des Relations extérieures condamne dans les termes les plus forts et les plus absolus la qualification frauduleuse de Cuba comme État soutenant le terrorisme, annoncée par le gouvernement des États-Unis dans un acte cynique et hypocrite.

Depuis des mois, Washington envisage la possibilité d'inclure Cuba dans la liste unilatérale dressée par le Département d'État, sans aucun mandat ni légitimité, sans véritable motivation, en référence au terrorisme et à ses conséquences, et comme instrument de diffamation pour appliquer des mesures économiques coercitives contre les nations qui refusent de se plier aux caprices de l'impérialisme étasunien.

L'annonce faite par le Secrétaire d'État Michael Pompeo constitue un acte arrogant de la part d'un gouvernement discrédité, malhonnête et en faillite morale. Il ne fait aucun doute que la véritable motivation de ce geste est d'imposer des obstacles supplémentaires à toute perspective de rétablissement des relations bilatérales entre Cuba et les États-Unis.

Cuba n'est pas un État qui soutient le terrorisme, une vérité reconnue par tous. La politique officielle et bien connue et la conduite irréprochable de notre pays est de rejeter le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, en particulier le terrorisme d'État, peu importe de qui il émane,contre qui il s’applique et où il a lieu.

Cuba est un État victime du terrorisme et notre population l'a subi dans sa propre chair, au prix de 3 478 morts et 2 099 personnes handicapées à vie, du fait d'actes commis par le gouvernement des États-Unis ou perpétrés et parrainés depuis le territoire étasunien avec la tolérance des autorités officielles. Nous, les Cubains, rejetons avec mépris toute manœuvre visant à manipuler une question aussi sensible, à des fins grossières d'opportunisme politique.

http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-12/condamnation-ferme-et-absolue-de-la-qualification-frauduleuse-de-cuba-comme-etat-soutenant-le-terrorisme