Cuba : Des ventilateurs pulmonaires cubains 

Face à l'apparition des premiers cas de covid-19, en mars dernier, et dans le cadre des actions préventives menées pour garantir les ressources nécessaires dans cette lutte, le gouvernement cubain a tenté d'acheter des ventilateurs pulmonaires aux sociétés suisses imt Medial ag et Acutronic.

Mais lorsqu'elles ont été rachetées par l’entreprise étasunienne Vyaire Medical Inc., ces deux sociétés ont annulé leurs relations commerciales avec Cuba, car elles se sont soumises aux dispositions du criminel blocus économique imposé par les États-Unis contre l'Île il y a six décennies.

C'est à ce moment-là que la direction du pays a confié au Centre cubain des neurosciences (Cneuro) la mission de mettre au point un ventilateur en un temps record, afin qu'aucun compatriote ne soit privé de ce moyen vital d'assistance médicale d'urgence, en cas de besoin.

Ainsi, il a été procédé à la création d'une équipe multidisciplinaire de spécialistes appartenant à cette même institution, à l’Entreprise Grito de Baire de l'Union des industries militaires, à l’Entreprise Combiomed-Technologie médicale numérique, au Centre de contrôle étatique des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux (Cecmed) et à l'Office national de design (ondi).

Concernant l'avancement de ce projet novateur, le Dr Mitchell Valdés Sosa, directeur général de Cneuro, a eu l’amabilité de répondre aux questions de Granma.

- Quels types de ventilateurs ont été mis au point et quelles sont leurs applications ?

- Nous avons travaillé sur deux variantes de ventilateurs pulmonaires : une variante invasive et une variante non invasive. Le premier, appelé Pcuvente, est un dispositif automatique conçu pour une ventilation d'urgence pendant de courtes périodes ininterrompues.

Il est approprié pour les unités de soins intensifs (usi) ou les salles de réveil post-chirurgical, ainsi que durant le transport à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital. Il permet un mode de ventilation volumétrique contrôlée et assistée, et utilise une batterie, ce qui lui permet de fonctionner de manière autonome pendant plus d'une heure.

Avec le ventilateur non invasif, le patient respire spontanément à un niveau de pression supérieur à celui de l'atmosphère, en raison de la génération d'une pression d'air positive continue dans les voies aériennes, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'intuber le patient.

Son utilisation est axée sur les cas de détresse respiratoire légère, contribue à améliorer la ventilation alvéolaire et, surtout, réduit la fréquence des intubations. Il est actuellement en cours de développement.

- Le Pcuvente peut-il être utilisé dans le cas de patients atteints de covid-19 ?

- Étant donné sa particularité de ventilateur bas de gamme, qui ne comprend que la forme volumétrique de la ventilation et la gravité avec laquelle se développe normalement le syndrome de détresse respiratoire aiguë de covid-19, son utilisation n'est pas recommandée pour cette maladie.

Toutefois, son installation dans les salles de soins intensifs peut permettre de traiter les cas de détresse respiratoire moins graves et donc de réorienter les ventilateurs haut de gamme vers les patients atteints de covid-19, réduisant ainsi les risques d'effondrement de l'usi en cas de manque de ventilateurs pulmonaires.

Il a obtenu le feu vert du Cecmed pour son application dans les salles de réveil post-chirurgical. Des tests en soins intensifs sont actuellement en cours.

Nous avons prévu d’en fabriquer 250 unités, dont 77 ont déjà été livrées au Système national de santé. Un nombre égal de ventilateurs non invasifs sera également mis au point.

Il convient de noter que la conception de la première variante est basée sur des codes ouverts publiés sur Internet par les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, tandis que le ventilateur non invasif était basé sur des codes ouverts affichés sur le même réseau de réseaux par l'University College London. Mais les logiciels et le design industriel sont l'œuvre de spécialistes cubains.

- En combien de temps ont-ils réussi à les fabriquer ?

- La conception et la mise en œuvre ont démarré fin mars 2020, et en juin, nous avions un prototype prêt pour les tests sur les animaux. En octobre, nous avons commencé les tests sur les êtres humains, c'est-à-dire six mois seulement après la conception du projet.

- Comment les ventilateurs ont-ils été validés ?

- Ils sont passés par plusieurs étapes de tests. Dans un premier temps, leur fonctionnement a été étudié dans un modèle animal (porc), notamment pour évaluer leur sécurité lors de la ventilation.

Ensuite, nous sommes passés aux études sur les patients, pour lesquelles il a fallu obtenir un permis d'utilisation d'urgence auprès du Cecmed. Les tests ont été effectués dans les hôpitaux Manuel Fajardo, Miguel Enriquez et Calixto Garcia, et ont inclus 16 patients en convalescence anesthésique, chez lesquels le ventilateur s'est avéré sûr (aucun événement indésirable n'a été identifié pendant la durée de l'essai) et efficace pour remplacer la fonction respiratoire naturelle.

Sur la base des résultats constatés, le Cecmed a accordé, en décembre 2020, une autorisation d'usage spécifique, notamment dans les salles de réveil d'anesthésie. Bien que ce ne soit pas une utilisation directe associée à la covid-19, elle permet de rediriger ventilateurs de plus haute performance vers les salles de soins intensifs.

La conception, la mise au point, la production et l'introduction du ventilateur Pcuvente en si peu de temps n'auraient pas été possibles sans l'alliance multidisciplinaire et multi-institutionnelle créée à cet effet.

De même, il est bon de reconnaître le rôle des hôpitaux susmentionnés, ainsi que la contribution du Dr Juan Carlos Rivero Lopez, responsable du Groupe provincial et secrétaire du Groupe national de soins intensifs, qui a été le chercheur clinique responsable des études précliniques et humaines, et a accompagné l'équipe Cneuro dès les premières étapes du projet.

Le ventilateur pulmonaire d'urgence Neuronic/Pcuvente v 1.0 est le fruit d'un effort louable des ingénieurs et techniciens du Cneuro, qui ont réalisé des enchaînements productifs avec d'autres entreprises et institutions du pays. Ils ont réussi à mettre au point un ventilateur pulmonaire d'urgence basé sur la compression mécanique et automatique d'un réanimateur autogonflable, à l'origine à usage manuel, qui peut être utilisé en cas d'insuffisance respiratoire aiguë, lorsque le patient est essoufflé ou très déprimé et a besoin d'un soutien pendant de courtes périodes. Il peut être appliqué aux adultes dont les voies aériennes supérieures ont été préalablement intubées par une sonde endotrachéale et qui ne sont pas sous respirateur pulmonaire mécanique classique. Il est autorisé par le Cecmed pour une utilisation chez les patients en salle de réveil post-chirurgical en cas d'absence ou de dépression respiratoire, par un personnel qualifié en réanimation et formé à son utilisation sous la supervision d'un anesthésiste, un spécialiste en réanimation, un intensiviste ou un médecin urgentiste (le Dr Humberto Sainz, responsable du Groupe national de spécialistes en anesthésiologie et réanimation du Minsap, et expert évaluateur des équipements et dispositifs médicaux du Cecmed).

Selon l'ingénieur et master en sciences Arlem Lesmes Fernandez Sigler, directeur général de l'Entreprise Combiomed-Technologie médicale numérique, l'entité travaille à la mise au point d'un troisième ventilateur pulmonaire de haute performance, qui sera introduit dans les unités de soins intensifs pour les patients graves et critiques atteints de covid-19, ou qui présentent d'autres complications diverses.

Il s'agit du projet le plus complexe réalisé par cette entreprise depuis plus de 35 ans de travail dans le domaine de la technologie médicale, et plus précisément depuis plus de cinq ans d'expérience dans la mise au point d'équipements de surveillance et de réanimation des patients dans notre pays.

Ce ventilateur pulmonaire cubain de haute performance intégrera les modes de ventilation standard du monde entier, et offrira des options de visualisation, de fonctionnement et de connectivité attrayantes et sûres. Toutes les solutions de conception électronique, pneumatique, mécanique, industrielle, graphique, de micrologiciels et de logiciels sont le fruit de la science cubaine. Les premiers prototypes devraient être achevés en mars et introduits dans notre Système national de santé au cours du second semestre de l'année, après les tests nécessaires et obligatoires pour prouver leur sécurité et leur efficacité, dans le cadre du processus d'enregistrement sanitaire à Cuba. Ce ventilateur est appelé à devenir une source importante de substitution d'importations, avec un coût inférieur à la moitié de son prix sur le marché international, en plus de représenter un produit potentiellement exportable.

