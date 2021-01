Cuba : Gros succès pour la pétition demandant la levée du blocus des banques suisses !

Pour la levée immédiate du blocus des banques CH contre Cuba !

Lorsque la CH-Postbank PostFinance AG a rejoint le blocus des Etats-Unis contre Cuba en août 2019 et que, comme d'autres banques suisses (entre autres CS, UBS, ZKB) l'avaient déjà fait auparavant, elle a arrêté le trafic des paiements vers Cuba, nous avons décidé de lutter contre cette participation criminelle des banques et entreprises suisses dans la guerre économique des Etats-Unis contre Cuba, qui dure depuis 60 ans et s'intensifie constamment, entre autres par une pétition. Nous avons commencé avec le soutien d'organisations de solidarité et de défense des droits de l'homme telles que l'Association Suisse-Cubaine (ASSC), MediCuba-Suisse, medico international schweiz, ALBA-Suiza, Solifond, Schweiz. Friedensbewegung, Gesellschaft Schweiz-Palästina GSP, Zentralamerika Sek-retariat ZAS à Campax la pétition Débloquer Cuba.

https://act.campax.org/efforts/ublock-cuba-deutsch-francais-italiano

Lorsque la pétition a été remise à la Chancellerie fédérale à Berne avec 2232 signatures le 10 décembre 2019, son issue était totalement incertaine. Bien sûr, notre espoir était grand qu'il soit possible de lutter avec succès contre le blocus, qui est contraire au droit international et dont le peuple cubain souffre depuis des décennies et qui rend également de plus en plus difficile pour les organisations de solidarité basées ici de réaliser des projets à Cuba. Après tout, l'Assemblée générale des Nations unies condamne chaque année le blocus illégal presque à l'unanimité, y compris la Suisse (sauf les États-Unis et Israël....). La Suisse devrait certainement aussi se conformer systématiquement à ce jugement et à l'exigence de le lever.

Maintenant, la Commission de politique étrangère du Conseil national (APK-N) a effectivement renvoyé la pétition au Parlement sous la forme d'un postulat (n° 20.4332) ! Un succès important ! Sur le site officiel du Parlement

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204332,

on peut lire sous la rubrique Lutter activement contre le blocus américain contre Cuba : « Le Conseil fédéral est chargé de montrer comment il entend apporter une contribution à la nouvelle administration américaine afin que ......(Cuba) puisse être libérée des entraves du blocus économique qui durent depuis des décennies ».L'exposé des motifs indique, entre autres, que « La principale raison en est le blocus économique unilatéral imposé par les États-Unis depuis 60 ans, qui a été condamné à plusieurs reprises par l'ONU comme étant illégal au regard du droit international. Il est temps que la Suisse prenne des mesures supplémentaires pour se conformer aux résolutions de l'ONU...... ».

C'est un grand succès pour notre lutte de solidarité contre la participation suisse à la guerre économique illégale des Etats-Unis contre Cuba !

Nous demandons avec insistance la levée immédiate du blocus des banques et des entreprises suisses contre Cuba (comme IMT Medical et Acutronic, qui ont refusé de livrer des respirateurs à Cuba pour le traitement des personnes souffrant de COVID-19.

Nous exigeons que le Parlement suisse et le Conseil fédéral condamnent le blocus américain, qui est contraire au droit international, et que le Conseil fédéral prenne des mesures concrètes pour le combattre.

Le postulat devrait être traité lors de la 1ère session parlementaire de 2021.

CUBA Sí - BLOQUEO NO !

Pour les initiateurs

Gion Honegger

Margrith Nagel

reçu par mail