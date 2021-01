Cuba : L’agriculture en 2020

Auteur: Granma | internet@granma.cu20 janvier 2021 14:01:25

Responsabilité et constance ont caractérisé les 33 années d'un exercice et d'un dévouement exemplaires envers le peuple, en vue de la souveraineté alimentaire du pays. Toutes les personnes qui participent, dans l’ensemble du pays, au Programme national d'agriculture urbaine, suburbaine et familiale sont conscientes de l'importance de leur travail pour la sécurité nationale.

La responsable de cette tâche essentielle pour l'économie cubaine au niveau national, la Dr Elizabeth Peña Turruellas, a livré des informations à Granma sur la tournée du Groupe national n° 87, qui s'est déroulée du 13 octobre au 22 décembre.

LES MUNICIPALITÉS LES PLUS AVANCÉES ET AYANT ENREGISTRÉ UNE NOTE DE 95 POINTS LORS DE LA VISITE

_ Viñales

_ Minas de Matahambre

_ Sancti Spiritus

_ Consolacion del Sur

_ Los Palacios

_ Bayamo

_ Puerto Padre

_ Cerro

_ Habana Vieja

_ Boyeros

_ Segundo Frente

_ Güira de Melena

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA TOURNÉE

1. La production de légumes dans les différentes modalités de production. Visite de tous les potagers organoponiques.

2. La production de plantes médicinales.

3. La mise en relation des jardins et des parcelles avec la production alimentaire.

4. L'auto-approvisionnement au niveau communautaire.

5. Le Plan pour la souveraineté alimentaire et l'éducation nutritionnelle Sa mise en œuvre au niveau municipal.

LA LIVRAISON DE PLANTES MÉDICINALES À L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

111 % de conformité à la fin novembre

674,2 tonnes sur les 608,7 prévues

- Défaut de livraison en volume : Île de la Jeunesse et Mayabeque

- Plusieurs territoires ne respectent pas les engagements pris, notamment à Mayabeque, Cienfuegos et l’Île de la Jeunesse.

LÉGUMES

La superficie en légumes à l’échelle nationale est de 9 416 hectares

8,4 m2 per capita consacrés à cette production

Province respectant leur engagement de 10 m2 par habitant

_ Artemisa (13,3 m2)

_ Santiago de Cuba (10,1 m2)

_ Guantanamo (12,1 m2)

_ Holguin (10 m2)

40 000 parcelles urbaines ont été endommagées par les pluies provoquées par la tempête tropicale ETA, de sorte que le plan de production de légumes à la fin novembre n’a été exécuté qu’à 99 %, soit 1 155 413 tonnes.

Il faut noter qu'à la fin de la visite, toutes les parcelles avaient été réaménagées et ensemencées, ce qui permettra de respecter le Plan Légumes fixé pour 2020.

PRODUCTION DE SEMENCES

Des progrès ont été constatés, mais 21 exploitations ont été jugées déficientes lors de l’évaluation.

Une ferme a obtenu une qualification déficiente dans la municipalité de Marti, province de Matanzas.

Plusieurs exploitations agricoles ont obtenu une qualification « passable » dans les municipalités de :

- Alquizar

- Bahia Honda

- Artemisa

- San Nicolas de Bari

- Bejucal

- Melena del Sur

- Pedro Betancourt

- Cifuentes

- Sagua la Grande

- Cienfuegos

- Palmira

- Chambas

- Santa Cruz del Sur

- Guaimaro

- Frank Pais

- Rafael Freyre

- Rio Cauto

- Santiago de Cuba

- Guantanamo

- Yateras

Municipalité ayant obtenu une qualification « passable »

- Niceto Pérez

Municipalité présentant les plus grands problèmes

- Municipalité spéciale Ile de la Jeunesse

Une tournée spéciale a été effectuée dans cette région : les dix conseils populaires ont été visités, et 70 % des unités horticoles ont été jugées déficientes. Des problèmes ont été détectés dans la production et l'utilisation d'engrais organiques, de plantes médicinales, de fermes de banlieue, l’ensemencement de cultures fourragères pour les animaux d’élevage, la lutte agro-écologique contre les parasites, entre autres difficultés, ainsi que l'attention insuffisante accordée aux producteurs par l'UEB Granja Urbana.

Terrains et parcelles liés au programme

Cette activité met en évidence le travail considérable réalisé par la Fédération des femmes cubaines et les Comités de défense de la Révolution, en collaboration avec d'autres organisations telles que l'Union des jeunes communistes (UJC), l'Association des combattants, l'Association nationale des petits agriculteurs (ANAP), la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) et l'Association cubaine des techniciens agricoles et forestiers (ACTAF), qui se traduit par une forte impulsion de la production alimentaire.

Provinces les plus performantes

107 000 jardins et parcelles La Havane

72 000 jardins Las Tunas

71 000 jardins Santiago de Cuba

61 000 jardins Camagüey

60 000 jardins Matanzas

ENGRAIS ORGANIQUES

L’inspection a décelé une utilisation déficiente et une présence insuffisante des microcentres de production, ainsi qu'une faible fertilité des sols et des substrats dans les cultures organoponiques, causée principalement par des difficultés de transport. Cela requiert une plus grande utilisation de la traction animale dans cette activité. Jusqu'en novembre, 317 207 tonnes d'engrais organique avaient été appliquées, ce qui représente 37 % de la demande de cet important produit.

FORMATION

Dans toutes les municipalités du pays, une communauté a été sélectionnée et une formation a été dispensée avec la participation de l’Intendant, des présidents des conseils populaires, du Système de l’agriculture et des organisations politiques et de masse, ainsi que des habitants de la communauté, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur la base des 30 livres de production agricole par habitant et par mois (nourriture, légumes, fruits et céréales et 5 kg de viande de petit bétail par habitant et par mois). Au total, 1 800 personnes y ont participé.

Des formations et des échanges ont été organisés dans toutes les provinces et dans la municipalité spéciale de l'Île de la Jeunesse sur la manière de mettre en œuvre le Plan de Souveraineté alimentaire et d'Éducation nutritionnelle au niveau municipal. Quatre mille personnes y ont participé, en provenance de différentes organisations politiques et de masse, d'entités liées aux systèmes alimentaires locaux « souverains et durable ».

http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-20/lagriculture-urbaine-suburbaine-et-familiale-de-la-nourriture-la-plus-proche-et-plus-sure