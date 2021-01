Cuba : La Brigade Henry Reeve à Belize 

En une seule année, La Brigade Henry Reeve a déjà venu en aide à 40 pays

Auteur: Liz Conde Sanchez | internet@granma.cu27 janvier 2021 10:01:12

C'est avec un message de reconnaissance pour le travail accompli au Belize pendant plus de neuf mois que le président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a accueilli les membres de la brigade médicale du contingent Henry Reeve qui ont participé à la lutte contre la pandémie de covid-19 dans plusieurs établissements de santé de ce pays d'Amérique centrale.

« Cette brigade a accompli un travail exemplaire qui a permis de couvrir (...) toutes les institutions publiques de cette république sœur. En raison des résultats obtenus, nous sommes fiers que vous fassiez partie de cette armée de blouses blanches qui a donné un exemple de solidarité en ces temps difficiles », a déclaré le président en s’adressant aux 49 médecins de retour le 23 janvier. Un groupe de 20 femmes et 29 hommes, originaires de 12 provinces et de la municipalité spéciale de l'Île de la Jeunesse, dont 20 spécialistes en médecine générale intégrale, un en épidémiologie, deux en laboratoire clinique, deux en imagerie et deux en électro-médecine, en plus de 22 diplômés en soins infirmiers.

Après avoir reçu une formation dans les différents services du Système de santé du Belize, les professionnels cubains ont été répartis dans les six régions de ce pays d’Amérique centrale, et ont travaillé dans toutes les institutions de santé publique, dans le cadre des équipes multidisciplinaires formées avec leurs homologues béliziens et d'autres pays.

Ils ont également mené des recherches actives, tant au niveau institutionnel qu’au niveau des communautés et aux frontières, ont occupé des postes dans les services d'urgence et les zones d'isolement pour les cas graves ou critiques de covid-19, ont assuré la prise en charge, dans les zones de soins ambulatoires, des patients des services ambulatoires et hospitaliers, y compris dans le cadre du programme mère-enfant, et ont apporté leur expérience dans des domaines tels que le diagnostic, les produits chimiques spéciaux, la plasmaphérèse, ainsi que dans la réparation et l'entretien des équipements médicaux.

EN CHIFFRES

33 919 consultations

29 053 patients atteints de COVID-19 pris en charge

208 492 prestations de soins infirmiers

28 793 examens complémentaires.

http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-27/cuba-a-epaule-le-belize-dans-la-lutte-contre-la-covid-19