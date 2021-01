Cuba :La science au cœur du développement économique 

Depuis 2011 à Cuba, des transformations progressives ont été menées dans le système des entreprises de l'État, visant à élever et perfectionner le travail de ces entités, acteurs essentiels de l'évolution économique du pays.

En ce sens, en février 2020, un décret bénéficiant les entreprises de haute technologie a été approuvé. Celui-ci vient ratifier la volonté de l'État de continuer à stimuler le développement économique du pays afin d'amélioration la qualité de vie de la population.

Les entreprises concernées vont bénéficier d'une défiscalisation et de détaxes, en revanche, elles devront destiner des ressources à la recherche, au développement et à l'innovation. Elles devront également être en mesure d'introduire sur le marché des produits innovants ou de haute technologie visant à réduire les coûts et à augmenter la productivité.

Un autre critère obligatoire pour bénéficier de ce décret est d'avoir 25% du personnel hautement qualifié, issus des Universités.

L’année 2021 a démarré avec une bonne nouvelle : cet avantage a été attribué au Centre de Génie Génétique et de Biotechnologie et à la Société pour la Biotechnologie et l'Industrie Pharmaceutique, deux institutions connues par la qualité et l'efficacité de leurs produits et par leur prestige international. Ces deux centres scientifiques ont été les premiers à recevoir cette condition.

Les autorités cubaines affirment que ce décret ne concerne pas uniquement les sociétés qui développent des technologies de pointe, telles que la biotechnologie, l'informatique et la robotique mais aussi les entreprises d'autres domaines.

A cet égard, la Ministre de la Science, de la Technologie et de l'Environnement, Elba Rosa Pérez Montoya, a assuré qu’il existe des institutions dans d'autres secteurs tels que l'industrie et l'agriculture qui peuvent également être classées comme entreprises de haute technologie.

Grâce à l'engagement du leader de la révolution Fidel Castro de faire de Cuba un pays de science, le pays dispose aujourd'hui d’un potentiel scientifique de haute qualité permettant la création d’entreprises qui contribuent à la construction d'une société plus prospère.

