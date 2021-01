Cuba : Les vaccins Soberana 01 et 02 en très bonne voie

Le président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a salué le travail des scientifiques de l'Institut Finlay des vaccins (IFV), en majorité des femmes, lors de sa troisième visite à l'institution, où il a reçu des informations sur l'état d'avancement du vaccin Soberana dans ses variantes 01 et 02

29 décembre 2020 10:12:07

« Chez les scientifiques de l'Institut Finlay des vaccins (IFV) se trouve l'expression du pays. Vous avez fonctionné comme une famille, vous vous êtes unis, vous vous êtes battus, vous avez résisté au milieu de l'adversité de l'année qui s'achève et vous avez triomphé. »

C’est par ces mots que le président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a salué le travail du groupe de chercheurs, en majorité des femmes, lors de sa troisième visite à l'institution, où il a reçu des informations sur l'état d'avancement du vaccin Soberana dans ses variantes 01 et 02.

« J'ai beaucoup pensé en ces jours de l'année qui s'achève, l'année la plus dure depuis plusieurs décennies pour Cuba et le monde », a déclaré le président. « Vous avez fait partie de la grande famille cubaine, celle qui a résisté avec créativité malgré les restrictions », a-t-il ajouté.

« Vous avez vécu des moments d'apprentissage, vous avez surmonté des étapes et des défis difficiles, et vous êtes arrivés jusqu'ici. Aucun pays du Tiers-Monde ne dispose d'un vaccin en phase d'essai clinique contre la COVID-19, à l'exception de Cuba qui, en même temps, n'est pas en retard sur le monde dans ces recherches. »

Cela montre les capacités que le pays a créées, a-t-il dit, mais des capacités peuvent exister dans d'autres endroits ; ici, d'autres choses sont différentes, qui contribuent davantage, et c’est le sentiment, l'engagement envers ce que l’on fait.

« À la famille du Finlay, ainsi qu'à ceux des autres centres qui ont travaillé à la conception du vaccin Soberana, nous exprimons notre gratitude pour ce qu'ils ont fait, et notre respect et notre confiance dans ce que nous continuerons à faire », a souligné Diaz-Canel.

Le Dr Vicente Vérez Bencomo, directeur général de l'IFV et responsable du projet, a indiqué que les deux vaccins ont progressé de manière importante dans l'essai clinique, le 01 termine la phase 1 et le 02 entre en phase 2.

Il a exprimé sa confiance quant à la sécurité et à la réponse immunitaire. Soberana 02, en particulier, en raison de ses caractéristiques, a montré une réponse immunitaire précoce (à 14 jours), ce qui lui permet de passer plus rapidement aux essais cliniques de phase 2.

Soberana 01 a également montré une très bonne sécurité et une très bonne réponse immunitaire, mais il est plus lent, en raison du temps nécessaire entre une dose et une autre, de sorte qu'il devrait entrer en phase 2 des essais cliniques en février.

À propos de la conception de Soberana 02, Vérez Bencomo a expliqué qu'en janvier, un millier de volontaires seront vaccinés dans ses différentes formulations, et qu'ensuite, après les évaluations et les autorisations requises, il entrera en phase 3, à laquelle participeront environ 150 000 personnes à La Havane.

Les négociations progressent également pour développer l'essai clinique de phase 3 de Soberana 02 dans d'autres pays, du fait de la faible prévalence de COVID-19 dans la population cubaine.

Le directeur général de l'Institut Finlay a confirmé que le pays sera en mesure d’immuniser la population cubaine contre le virus SARS-COV-2 au cours du premier semestre 2021.

Passant en revue le travail réalisé par l'IFV et d'autres institutions scientifiques durant la conception du vaccin Soberana, qui a commencé en mai dernier, le scientifique a déclaré : « C'est incroyable ce que nous avons accompli en sept mois. »

