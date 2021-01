Cuba : Nouvelle provocation contre-révolutionnaire

La Havane, 28 janvier (RHC) Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a condamné la provocation contre-révolutionnaire devant le ministère de la Culture visant à entraver le dialogue entre les institutions et les créateurs.

«Celui qui se cache derrière l’art pour réaliser des actes de provocation en assiégeant les institutions et les fonctionnaires n’est pas honnête, alors que la nation se bat bec et ongles contre le blocus, la pandémie et la mort» a tweeté le président.

Il a ajouté que les ministères ne sont pas des plateformes médiatiques. Ils y travaillent dur.

Le vice-ministre de la Culture, Fernando Rojas, a déclaré au journal parlé de la télévision nationale que des fonctionnaires devaient rencontrer des représentants du groupe de jeunes qui, le 27 novembre 2020, ont demandé un dialogue devant le ministère pour présenter leurs préoccupations.

Bien qu'ils aient été invités à entrer dans le bâtiment, ils ont préféré rester à l'extérieur avec les risques que cela implique pour cette étape de la pandémie Covid-19.

Une note du ministère de la culture souligne que, dans une attitude franchement irresponsable, ceux qui sont restés dans la rue ont exprimé qu'ils ne partiraient pas. Pendant les plus de deux heures que durent ces incidents, les médias «indépendant» à la solde du gouvernement des États-Unis ont commenté en direct ce qui se passait et ont renforcé la matrice provocatrice des contre-révolutionnaires.

Face à cette circonstance, les travailleurs du ministère cubain de la Culture ont décidé de réagir immédiatement. Ils se sont rassemblés devant les provocateurs et les ont exhortés à partir.

Devant leur refus et l'intention évidente de monter un spectacle médiatique, les travailleurs de cette institution les ont confrontés et les ont expulsés du lieu.

Le ministère de la Culture ratifie sa volonté de dialoguer avec les créateurs honnêtes sur toute question liée à la politique culturelle de la Révolution cubaine et réitère son refus d'accepter les provocations ou de dialoguer avec les mercenaires.

Source: ACN

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/245980-miguel-diaz-canel-affirme-quil-est-malhonnete-de-se-cacher-derriere-lart-pour-mener-des-actions-contre-revolutionnaires