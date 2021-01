Cuba : Plus de 16 000 familles déjà couvertes par l’assistance sociale

Dans ce nouveau contexte de la réorganisation monétaire et du taux de change, protéger les plus vulnérables est et restera toujours la position de notre pays, quelles que soient les circonstances

Auteur: Maby Martinez Rodriguez | internet@granma.cu

18 janvier 2021 11:01:32

Jusqu'au 13 janvier, plus de 16 000 ménages ont bénéficié du système de protection sociale dans le cadre de la prise en charge des personnes les plus vulnérables sur le plan économique, à l’échelle nationale. « Dans le Cuba socialiste, personne ne sera laissé à l’abandon », a rappelé le membre du Bureau politique du Parti, Marino Murillo Jorge, responsable de la Commission permanente pour la mise en œuvre et le développement des Orientations, sur son compte Twitter officiel, avant de souligner que dans ce nouveau scénario de réorganisation monétaire et du taux de change, protéger les plus vulnérables est et restera toujours la position de notre pays, quelles que soient les circonstances.

Le budget de l'État alloue 700 millions de pesos pour assurer la prise en charge de ces secteurs de la population, bien que la meilleure façon d'éliminer la vulnérabilité soit d'offrir des possibilités d'emploi. Le pays destine également plus de 30 milliards de pesos aux subventions des personnes.

Dans le cadre de la Tâche de réorganisation, il s’imposait de transformer les revenus et d'éliminer les subventions et les gratuités indues, en réponse aux Orientations des 6e et 7e Congrès du Parti.

http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-18/plus-de-16-000-familles-sociale-ont-deja-ete-couvertes-par-lassistance-sociale