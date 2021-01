Cuba : Une Révolution vivante pour défendre les conquêtes sociales

La réorganisation économique et financière du pays a lieu dans un moment complexe où, à la crise économique mondiale actuelle, l’accentuation croissante de la politique génocidaire du blocus, avec pour conséquence la faible disponibilité de monnaie librement convertible, s’est ajoutée depuis le tout début de l'année 2020 une pandémie qui a entraîné pour l'État cubain des dépenses considérables

28 décembre 2020

Il s’agit d’une tâche gigantesque conçue il y a dix ans, en cours aujourd'hui, pour mettre de l'ordre dans la dualité de la monnaie et du taux de change, les subventions excessives, les gratuités indues et pour procéder à une réforme intégrale des salaires, réclamée depuis des années par les travailleurs et les retraités.

Le projet est basé sur la mise à jour du modèle économique et social approuvé et ratifié lors des 6e et 7e Congrès du Parti, et dans d'autres documents directeurs de la vie de la nation. Les hauts dirigeants du pays ont expliqué qu'en raison de l’ampleur de ses caractéristiques, il s'agit de l'une des tâches les plus complexes qu'ils aient eu à accomplir dans l'ordre économique.

La transformation des revenus, notamment, représente un besoin qui signifie, en premier lieu, une opportunité de croissance pour nos entreprises, tant au niveau national qu’international, qui se traduit par des avantages pour tous.

Sa mise en œuvre montre la préoccupation, et le souci du gouvernement face aux observations de ceux qui portent sur leurs épaules la responsabilité de garantir la production et les services. L'engagement des autorités gouvernementales inclut la volonté de rectifier les erreurs et de dissiper tout malentendu parmi les citoyens.

Dans les circonstances actuelles, le mouvement syndical a des missions de la plus haute importance qui doivent être assumées par les organisations de base et par tous les travailleurs. Comme il a été rappelé, rien ne peut lui être étranger. Dans sa responsabilité d'organiser, de représenter et de mobiliser les travailleurs, il lui incombe d'accorder une attention prioritaire à chaque étape de la concrétisation d'une transformation aussi essentielle.

Il est important de comprendre que le processus en cours ne résout pas à lui seul tous les problèmes ; il nous faut atteindre un résultat supérieur en termes d'efficience, d'organisation du travail, de discipline, de qualité, d'économie, de respect des indices de consommation, et ceci par nos propres efforts. Il s’impose de travailler avec ténacité, exigence et conscience pour générer les biens, créer la richesse et offrir les meilleurs services. C’est ainsi que nous serons en mesure de réaliser le développement souhaité et nécessaire de la société socialiste prospère et durable à laquelle nous aspirons.

Il sera également indispensable de maintenir un dialogue constant qui présentera nos arguments convaincants sur la nécessité de changer tout ce qui doit l’être en faveur d'un meilleur pays. Nous devons également faire face aux campagnes médiatiques qui tentent de dénaturer le processus.

Les travailleurs, les paysans, les femmes et les jeunes ont un rôle de premier plan dans la production de ressources qui contribueront au bien-être de la population. La défense et la réussite de la Tâche de réorganisation repose, en grande partie, entre leurs mains, leur engagement et leur sensibilité

À cet égard, les conditions ont été créées pour que ceux qui travaillent dans le système des entreprises, et à l’intérieur dans les secteurs fondamentaux de l'économie, puissent prendre des décisions qui renforcent leur gestion et exercer pleinement les facultés qui leur ont été accordées, ce qui permettra de se réaffirmer comme la structure productive fondamentale du développement économique du pays.

Le rôle des travailleurs non étatiques, qui sont considérés comme des acteurs économiques, à égalité de conditions, n’est pas moins important. Cependant, comme jamais auparavant, il devient essentiel de réfléchir au fait que l'intérêt individuel ne doit pas prévaloir sur l'intérêt collectif et social, car il est vital d'œuvrer pour le développement de la nation. Nous sommes encouragés par le fait que Cuba vit avec le concours de chacun de ses enfants.

En tant que principe adopté depuis le triomphe de la Révolution le 1er Janvier 1959, personne ne sera laissé à l’abandon et chaque mesure prise sera soutenue par la volonté de renforcer l'unité du peuple et la défense des conquêtes sociales.

Le président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, en annonçant le début de l'unification monétaire et du taux de change ainsi que de la réforme salariale, a déclaré : « Nous réitérons la transcendance et l'importance de cette tâche, qui placera le pays dans de meilleures conditions pour réaliser les transformations exigées par la mise en œuvre de notre modèle économique et social, sur la base de la garantie pour tous les Cubains de la plus grande égalité des chances, des droits et de la justice sociale, ce qui sera possible non pas par l'égalitarisme, mais par la promotion de l'intérêt et de la motivation pour le travail. »

Que chacun d'entre nous apporte sa modeste contribution, depuis le poste qu'il occupe, pour que cette Tâche vitale soit mise en œuvre correctement.

Centrale des travailleurs de Cuba

http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-28/raisons-dune-revolution-vivante