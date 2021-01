Cuba : Utilisation de l’énergie solaire 

Sancti Spíritus, Cuba, 19 janvier (Prensa Latina) Un total de sept parcs solaires photovoltaïques (PSFV) comptabilise aujourd’hui la province cubaine de Sancti Spíritus pour produire de l’électricité à partir de cette énergie renouvelable qui favorise la préservation de l’environnement.

Parmi les investissements les plus importants de l’année dernière on peut noter l’agrandissement du site de Mayajigua, dans la municipalité de Yaguajay.

Yany Sánchez, spécialiste principale des investissements au sein de la Société Provinciale d’Électricité, a expliqué que 2020 s’est conclu de manière positive et que la synchronisation au Système Électro-énergétique National de l’agrandissement de ce parc a été importante.

De manière intégrale, il atteint une puissance de cinq mégawatts, couvrant ainsi la demande d’énergie électrique pendant les heures de jour de cette localité.

Elle a ensuite signalé que les sept PSFV produisent en moyenne 80 mégawattheures par jour, une énergie capable de couvrir plus de 10 % de l’électricité requise sur le territoire pendant les heures de pointe de midi et environ quatre pour cent de la consommation quotidienne.

Il en résulte une économie d’environ 20 tonnes de diesel par jour dans les installations de production d’électricité, et un peu plus de 60 tonnes de dioxyde de carbone ne sont ainsi plus rejetées dans l’atmosphère au cours de la même période.

Sancti Spíritus, dans le centre de Cuba, compte avec les parcs solaires photovoltaïques en fonctionnement une capacité installée de 18,5 mégawatts de puissance, ce qui, selon les experts, place la province parmi les trois premières du pays à atteindre cet objectif. Cuba fait de l’utilisation d’énergies propres l’un des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment l’énergie solaire, la biomasse et l’énergie éolienne.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885501:utilisation-de-lenergie-solaire-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101