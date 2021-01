Equateur : L'ex-vice-président Jorge Glas condamné à 8 ans de prison 

Le procureur général de l'Equateur a fait savoir sur son compte Twitter que l'ex-vice-président Jorge Glas a été condamné à 8 ans de prison par le Tribunal Pénal de la Cour Nationale de Justice.

« Le tribunal a condamné 7 des accusés parmi lesquels l'ex-vice-président Jorge J. et les ex-ministres Wilson P. et Carlos P. Y. en tant que coauteurs et complices du délit de détournement de fonds, » peut-on lire dans un communiqué.

Celui-ci précise que cette accusation « est basée sur les preuves présentées et justifiées par le Parquet, le Tribunal Nationale, a été votée à la majorité et ratifie l'innocence de Lorena E., Alfonso J, Alfredo H. René D., Julio C., Francisco S., Jorge A. et Silvana P. »

Le tribunal a fixé également « dans le cadre de la réparation intégrale en faveur de l'Etat, le paiement de 5 000 000 de $ qui devront être payés par les accusés en proportion de leur participation au délit. »

Parmi les condamnés se trouvent aussi l'ex-ministre des ressources naturelles non renouvelables Wilson Pastor, l'ex-gérant du raffinage de Petroecuador et ex-ministre des hydrocarbures Carlos Pareja Yanuzzelli et le patron César Guerra.

Cette sentence contre Jorge Glas fait partie de la persécution politique lancée par le président Lenin Moreno contre le shauts fonctionnaires du Gouvernement de Rafael Correa.

