Equateur : Le candidat de Correa dans la ligne de mire des groupes d'extrême-droite étasuniens

Par Jose Amesty

Le 7 février, il y aura des élections présidentielles en Equateur. Les candidats pour le corréisme représenté par la pate-forme électorale « Union pour l'Espoir » seront l'économiste Andrés Arauz et le communiquant Carlos Rabascall, pour laprésidence et la vice-présidence respectivement.

Dès l'annonce des candidature, il y a eu des fortes menaces contre ce binôme aussi bien de la part des médias que de la part de partis de droite et nous, les candidats, dénonçons qu'en plus des institutions intérieures et extérieures financées par les Etats-Unis, l'ingérence des Etats-Unis dans les processus électoraux démocratiques d'Amérique Latine et les attaques contre des candidats qui ne sont pas enclins à suivre la ligne de l'empire continuent.

Ce plan a la bénédiction de l'ex-secrétaire d'Etat, le tristement célèbre Mike Pompeo, qui a préparé sa mise en œuvre avant de quitter sa charge.

Dans ce but, ils ont commandé au Bolivien Carlos Sanchez Berzain, ex-minsitre de l'Intérieur de la Bolivie et organisateur du coup d'Etat contre Evo Morales d'orgnaiser et de diriger les actions de cette institution en Equateur.

Pour cela, en plus du financement officiel du Gouvernement des Etats-Unis, l'IID a reçu de l'argent supplémentaire transmis par le Gouvernement colombien qui a été employé essentiellement dans les campagnes médiatiques contre l'ex-président Rafael Correa pour justifier son procès et son interdiction de participer à des élections et contre les candidats de gauche.

L'Institut Interaméricain pour la Démocratie (IID) est considéré comme l'une des maisons de retraite des agents de la Centrale de Renseignement Américaine (CIA) latino-américains. Cette organisation est utilisée comme façade par le service de renseignement des USA pour faire parvenir leur salaire à ses agents, une fois qu'ils ne sont plus actifs.

Curieusement, parmi ses membres, se trouvent des gens comme Tomás Regalado, ex-directeur de Radio et Tv Martí, William Kaliman, ex-commandant des Forces Armées de Bolivie qui, après avoir trahi Evo Morales, est allé vivre à Miami et est devenu vice-directeur de cette organisation IIF, Carlos Alberto Montaner et Olaf Halvorssen (ami personnel de John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis et l'un des principaux agents actifs contre le Venezuela et les causes de gauche en Amérique Latine.

Dans le cadre de ce plan, le 4 janvier a eu lieu à Miami une réunion entre les directeurs des organisations Directoire Démocratique Cubain (DDC), Freedom House, Orlando Gutiérrez et John Suarez respectivement, et des patrons israéliens qui ont des intérêts dans des investissements en Amérique Latine pour établir une source de financement des actions de ces organisations en Equateur .

Cette réunion fut coordonnée par l'ex-membre du Congrès étasunien Ileana Ros Lethinen et le directeur de l'IID en personne, Tomas Regalado, pour ajouter les 2 orgnaisations subversives au plan et faire obstacle à la probable victoire du binôme Andres Arauz-Carlos Rabascall.

Dans le cadre de ce plan, l'IId continuera à intensifier les attaques médiatiques contre les candidats proches du corréisme dans les médias de droite de la région et il est prévu que Freedom House unisse ses efforts à ceux de l'Institut National Démocrate pour les Affaires Internationales (NDI) et des observateurs de l'Organisation des Etats Américains (OEA) sur le terrain pour signaler de soi)disant irrégularités commises par les partis politiques que ces candidats représentent et dénoncer une soi-disant fraude en cas d'échec.

L' ONG espagnole Fondation pour l'analyse et les Etudes Sociales (FAES) qui a son siège à Miami et est dirigée par l'ex-premier ministre espagnol José María Aznar se joint également aux efforts dans les médias.

La FAES a des connexions historiques avec la Fondation « Equateur Libre » dirtigée par le banquier candidat à la présidence pour le parti de droite « En Créant des Opportunités » ( CREO ) , Guillermo Lasso et toutes 2 travaillent à créer un modèle de messages et de dénonciations contre le binôme corréiste et en particulier contre Andrés Arauz.

La ligne fondamentale de l'attaque qui a été conçue est destinée à lier, grâce à la diffusion de fausses informations, le candidat Arauz à des décisions et des projets dans lesquels il y a soi-disant eu corruption et mauvaise gestion pendant qu'il était au Gouvernement avec Correa.

Dans ce cadre, ils fournissent de fausses informations données par l'ambassade des Etats-Unis à Quito, aux candidats de droite pour qu'ils les utilisent dans leur campagne et dans des déclarations à la presse qui ne parle que d'eux.

Les déclarations et les attaques du candidat Juan Fernando Velazco, du parti “Construye”, lors des derniers débats présidentiels, en ont été un exemple.

Et curieusement, Juan Fernando Velazco entretient d'étroites relations, depuis sa jeunesse, avec l'ex-ministre de l'Intérieur María Paula Romo dont on sait qu'elle est le lien principal entre l'ambassade des Etats-Unis en Equateur, le président Lenin Moreno cela a et les forces armées équatoriennes.

Faites attention et soyez en alerte, camarades Andres Arauz y Carlos Rabascall !

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/ecuador-el-candidato-andres-arauz-en-la-mira-de-los-grupos-de-ultra-derecha-de-eeuu/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/equateur-le-candidat-de-correa-dans-la-ligne-de-mire-des-groupes-d-extreme-droite-etasuniens.html