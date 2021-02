Equateur : Nouvelle tentative d'exclusion du binôme corrésite 

L'un des porte-parole du Conseil National Electoral (CNE) de l'Equateur, Luis Verdesoto Custode, a dénoncé vendredi devant le Tribunal de Contentieux Electoral (TCE) le binôme de l'alliance Union pour l'Espoir (UNES) formé par Andrés Aráuz et Carlos Rabascall, pour avoir soi-disant réalisé des tests destinés à détecter le coronavirus.

Cela se serait passé au siège de l'UNES à Tulcán, et même à Quito, selon des rapports de presse. Pour Verdesoto, cela constitue une infraction électorale grave de la part de l'UNES et de ses candidats à la présidence et à la vice-présidence parce que l'article 204 du code de la démocratie stipule qu'ils « ne pourront remettre de dons, de présents ou des cadeaux aux citoyens à l'exception des articles promotionnels réglementés. »

Cette plainte concerne aussi le procureur commun de l'UNES, Joseph Santiago Díaz Asque, et la chef de campagne, Diana Liceth Cruz Murillo.

Verdesoto cite l'article 278 de ce code pour demander au TCE d'appliquer une amende de 20 salaires de base unifiés (8 000 dollars) qu'il destitue Díaz et Cruz et suspende les droits politiques du binôme de l'UNES.

L'alliance politique, par l'intermédiaire de l'ex-membre du Congrès candidat au Parlement des Andes pour cette formation, a dénoncé le fait que cette action s'intègre dans la campagne que la droite même pour empêcher la victoire, virtuellement certaine, du binôme Arauz-Abascal.

Ces derniers jours, les principaux représentants de l'UNES, y compris l'ex-président Rafael Correa, ont dénoncé le fait que la droite équatorienne cherche désespérément à discréditer cette alliance dans l'esprit des gens. C'est pourquoi ils ont essayé de la lier à l'Armée de Libération Nationale de Colombie et à l'exécution d'actes illégaux.

Verdesoto lui-même a mentionné une vidéo qui a circulé jeudi sur les réseaux sociaux sur laquelle l'UNES annonçait soi-disant remettre une avance en argent liquide sur le bon de 1.000 dollars qu'Aráuz a promis s'il gagne les élections du 7 février prochain.

L'UNES et Aráuz en personne ont affirmé sur les réseaux sociaux que cette vidéo est fausse.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

