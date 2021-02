Equateur : Pourquoi l'oligarchie cherche à faire disparaître Correa

Les élites du pouvoir économique et médiatique en Equateur dont le président Lenín Moreno est le représentant le plus en vue se sont efforcées d'éliminer totalement l'ex-président Rafael Correa (2007-2017) de la scène politique du pays et de détruire son capital politique.

Pour cela, ils n'ont pas lésiné sur les ressources et ils ont utilisé toutes sortes de moyens : lui appliquer des qualificatifs négatifs comme corrompu, mauvais perdant, dictateur ou chercher à lui interdire de participer à la vie politique par la voie judiciaire.

En construisant ce qu'on appelle « l'affaire des pots-de-vin » sur des preuves qui n'existent pas, ils ont réussi à la faire condamner et, par conséquent, à l'éliminer des élections. L'une des dernières actions destinées à éluder son extraordinaire influence sur le peuple équatorien a été de faire supprimer sa photo de la campagne électorale de l'Union pour l'Espoir (UNES).

C'est précisément cette influence qu'ils cherchent à éliminer du contexte électoral grâce à la suppression de la photo de Correa.

Selon le journaliste et écrivain Gonzalo Sánchez Martínez, Rafael Correa continue à être appelé « président » par le peuple. Cela montre un point de rupture dans le récit que le néolibéralisme a créé pour remplacer la réalité objective, » écrit Sánchez dans un article récent.

Dans cet article, il dit que même aujourd'hui, l'influence de l'ex-président se ressent sur tous les acteurs de la vie politique équatorienne et que Correa a su rompre l'obscurantisme médiatique en Equateur « parce qu'il a su faire passer son charisme et la clarté de ses idées sur les réseaux sociaux de façon didactique et simple. »

« L'oligarchie qui soutient Lenín Moreno et parie sur Guillermo Lasso veut éteindre cette lumière pour, dans une obscurité totale, obtenir plus de privilèges au détriment de la majorité de la société. Pour atteindre cet objectif, elle a persécuté le dirigeant progressiste judiciairement, idéologiquement et électoralement, » note Sánchez Martínez.

Mais l'échec de ces stratégies est visible, selon l'analyste : « Pas seulement parce qu'ils montrent qu'ils ont peur de lui, ce qui fait de l'ex-président un héros capable de mettre à genoux une entité gigantesque avec un smartphone et que cela révèle la faiblesse du néolibéralisme en Equateur mais aussi parce qu'ils renforcent ainsi la position de rupture de Rafael Correa dans une situation où la société rejette tout ce qui a à voir ou est lié au Gouvernement de Lenín Moreno.

Une preuve irréfutable en est que malgré les véritables bordées d'attaques multiformes contre Correa, l'alliance qu'il soutient, l'UNES, est en tête de tous les sondages d'intentions de vote, à une semaine des élections générales.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/por-que-oligarquia-ecuatoriana-quiere-desaparecer-correa-20210129-0022.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/equateur-pourquoi-l-oligarchie-cherche-a-faire-disparaitre-correa.html