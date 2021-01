Haïti : Interventionnisme colonialiste de l'ONU et de l'OEA

Le parti « RASIN Kan Pèp La » dénonce le comportement interventionniste et colonialiste de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l'Organisation des Etats Américains (OEA) face à la crise haïtienne.

Le parti « RASIN Kan Pèp La » a appris que l'ONU a envoyé un représentant pour soutenir la commission formée par Jovenel Moïse pour rédiger une nouvelle Constitution pour le pays. L'OEA a aussi un représentant qui travaille avec ce Conseil Electoral rejeté. Nous, le Le parti RASIN Kan Pèp La, condamnons cette manœuvre et la jetons dans les poubelles de l'histoire de Haïti. Il n'existe aucune loi, aucune convention internationale qui donne à ces institutions le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Cette pratique est l'expression d'une vision interventionniste et colonialiste et du mépris qu'elles ont pour le peuple haïtien.

Nous n'accepterons pas que se répète l'expérience de la Constitution de 1918 que le Gouvernement nord-américain avait imposée et qui a mis le pays sous ce système de domination/occupation qui dure toujours. Cette décision, que ces 2 institutions ont prise aujourd'hui, est une façon pour l'ONU et l'OEA de mettre de l'huile sur le feu qui brûle déjà dans le pays et de justifier une quatrième occupation militaire du pays de Dessalines.

Nous rappelons à tous que l'ONU et l'OEA sont 2 instruments au service des intérêts des impérialistes et en particulier de l'impérialisme nord-américain. Le secrétaire général de l'OEA Luis Almagro a été complice du coup d'Etat contre le Gouvernement d'Evo Morales en 2019 et a participé à toutes les initiatives antidémocratiques du Gouvernement de Donald Trump contre la dignité et l'autodétermination des peuples sur le continent. Pendant plus de 20 ans, les forces d'occupation de l'ONU dans le pays ont été impliquées dans des massacres dans des quartiers populaires. Ce sont les soldats du Nepal qui ont introduit dans le pays le choléra qui a tué environ 30 000 personnes et laissé 800 000 autres avec des séquelles de la maladie qu'elles subissent toujours. De plus, les soldats de la MINUSTAH ont violé des femmes, des fillettes et des garçons, ce qui a eu pour conséquence que des fils n'ont pas eu de père.

Le phénomène des bandes armées et des enlèvements a commencé à prendre de la force à partir de l'arrivée de la MINUSTAH. L'ONU et l'OEA ont participé à l'installation au pouvoir du régime de ce qu'on appelle les bandits légaux du PHTK et elles ont soutenu le Gouvernement de Jovenel Moïse dontle peuple demande la démission depuis 3 ans. Elles sont aux côtés d'un régime qui aperpétré 9 massacres dans des quartiers populaires, qui a démantelé les institutions du pays, qui a volé des milliers de milliosn de dollars nord-américains, les fonds de PETROCARIBE, l'argent de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction de Haïti (CIRH), l'argent destiné à affronter la pandémie de COVID 19 et d'autres ressources des coffres de l'Etat et de la coopération internationale.

Les membres de l'ONU et de l'OEA n'ont aucune moralité, aucune éthique politique et aucune connaissance profonde de la culture et des traditions du pays pour prétendre écrire une Constitution destinée au peuple haïtien. Ce sont des ennemis du peuple haïtien. Ils sont ocntre les intérêts de la Nation et défendent les intérêts du système de domination impérialiste et des classes dominantes haïtiennes.

Le parti RASIN Kan Pèp La appelle à la rébellion et à la mobilisation nationale pour en finir avec le régime criminel et rétrograde du PHTK qui ne doit pas rester au pouvoir après le 7 février 2021.

Le parti RASIN Kan Pèp La demande un large mouvement de solidarité national et international pour obliger l'ONU et l'OEA à cesser d'écraser le peuple haïtien.

Vive l'autodétermination et la solidarité des Peuples !

