République Dominicaine : Interdiction des mariages d'enfants

La chambre des députés de la République Dominicaine a approuvé mercredi, à une large majorité, l'interdiction des mariages avec des mineurs. Cette initiative sera à présent soumise au président Luis Abinader pour être promulguée définitivement.

Les députés ont approuvé une série de modifications au Code Civil proposées par un le Sénat qui éliminent une série de dispenses qui permettait le mariage avec des enfants.

Ce projet de loi qualifie les unions précoces de « pratiques nocives » qui portent atteinte aux enfants et aus adolescents et limitent leurs possibilités de développement et leur accès à l'éducation.

D'autre part, le texte met en avant le fait que cette pratique expose à des abus sexuels, à la violence, aux grossesses précoces et à des situations de violation des droits de l'homme.

Selon une note envoyée par la chambre des députés à la presse après sa session de mercredi, à partir de maintenant, « un homme ou une femme ne pourra en aucune circonstance se marier avant d'avoir 18 ans. »

Le président avait déclaré en novembre dernier, lors d'une réunion des partis politiques : « Il est inacceptable que la République Dominicaine occupe la première place » en Amérique Latine dans cette pratique.

Après la session, celui qui aproposé le projet de loi, José Horacio Rodríguez, a pris la parole pour féliciter ses camarades députés « pour avoir fait ce grand pas d'avancée en République Dominicaine. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/republica-dominicana-parlamento-aprueba-ley-que-prohibe-matrimonio-infantil/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/republique-dominicaine-interdiction-des-mariages-d-enfants.html