Venezuela : Arrestation d'individus impliqués dans la déstabilisation du pays 

Le protecteur (préfet) de l'état vénézuélien de Táchira, Freddy Bernal, a fait savoir mardi que la direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM) a capturé 2 individus impliqués dans les actes terroristes qui avaient pour but de déstabiliser le pays et d'empêcher les élections législatives du 6 décembre dernier.

« La direction générale du contre-espionnage militaire a capturé 2 individus impliqués dans cette affaire : Jean Carlos Roa, alias Porkis et Karelys Silva, alias La Negra. Tous 2 sont aux mains des autorités. »

Il a aussi dénoncé le fait que leplan de déstabilisation était dirigé par l'opposant Juan Guaidó : « Ce groupe comprenait un groupe d'action qui cherchait à créer un climat défavorable et à perturber la population avant et pendant les élections de décembre dernier. »

Bernal a indiqué que le coordinateur de ces actions était « Ben Smith Benson, alias Luis Alberto Medina Guzmán, un citoyen nord-américain, un mercenaire formé en Colombie et aux Etats-Unis (USA) aux arts militaires et aux actions de fuerre électronique au Moyen Orient. »

Dans un échange avec la presse, Bernal a expliqué que l'opération de déstabilisation était destinée à saboter les antennes du Conseil de Défense National (SECODENA) appartenant aux Forces Armées Nationales Bolivariennes pour empêcher ou faire obstacle aux réactions contre des attaques coordonnées par des paramilitaires depuis la Colombie.

Le chef de cette opération est Juan Guaidó. On cherchait à saboter les antennes du SECODENA de la FANB pour empêcher toute réaction à des attaques venues de Colombie et, en plus, à liquider des acteurs politiques comme le député Yhon Luna, José Belisario, le porte-parole de la préfecture et moi-même. 2/3 pic.twitter.com/LDRzAl1jzj

Freddy Bernal (@FreddyBernal) 26 janvier 2021

Il a aussi révélé que cette opération, connue sous le nom d'Octobre Rouge, avait pour but de liquider des acteurs politiques comme le député Yhon Luna, José Belisario, le porte-parole de la préfecture et lui-même. Après l'arrestation, Bernal a félicité la DGCIM : « Félicitations à la DGCIM pour avoir garanti le Paix de la République ! »

