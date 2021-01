Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé samedi une attaque terroriste contre un gazoduc de l'entreprise publique Petroléos de Venezuela S.A. (PDVSA).

« Aujourd'hui, nous avons subi une attaque terroriste contre le gazoduc dans l'est du pays. Cela a provoqué un incendie dans cette zone. Cet attentat avait pour but de porter atteinte à la fourniture de gaz au Venezuela bien qu'ils n'y soient pas arrivés, » a indiqué le chef de l'Etat.

Et il a affirmé que les autorités enquêtent et que l'incendie a déjà été contrôlé : « Nous avons triomphé grâce à la morale et à la vérité, » a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat a réaffirmé que malgré les attaques organisées depuis la Maison Blanche contre le Venezuela, il est prêt à construire un nouveau scénario diplomatique : « Nous sommes prêts à tourner la page et à construire de nouvelles voies de respect, de dialogue et de communication diplomatique. »

Mais il a alerté la population sur les intentions de la Maison Blanche de détruire la force politique chaviste : « Ils essaient de causer des dommages au chavisme de l'intérieur en encourageant les divisions. J'appelle à l'union de tous les secteurs de la vie politique et révolutionnaire du pays. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-denuncia-ataque-terrorista-gasoducto-pdvsa-20210123-0020.html

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/venezuela-attaque-terroriste-contre-un-gazoduc-de-pdvsa.html