Il a déjà occupé ce poste sous la présidence d'Obama pendant laquelle il était le principal conseiller de Joe Biden et sous-secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires de l’hémisphère occidental. En 2017, il a été placé par le sénateur Chuck Schumer à la commission bipartite sur les drogues dans l'hémisphère occidental et pendant la campagne électorale de 2020, il a représenté Biden dans l'équipe de travail Biden-Sanders en charge de l'immigration. Gonzalez a aussi été membre du conseil du bureau pour les affaires latino-américaines (WOLA) à Washington entre 2017 et fin 2020.

Il a aussi joué un rôle très important avec Ricardo Zúñiga dans la conception de la politique de rapprochement des Etats-Unis avec Cuba qui comprenait des sujets délicats comme l'échange des héros cubains avec des agents de la CIA.

Venezuela:

Dans des interviews, Gonzalez a parlé du président Maduro comme d'un “dictateur” que seule l'absence de « stratégie cohérente » du Gouvernement Trump a rendu plus fort. Gonzalez soutient l'utilisation des sanctions étasuniennes comme moyen de pression pour provoquer un changement de Gouvernement au Venezuela mais il pense que celles-ci doivent être utilisées comme outil dans une stratégie plus large avec une coordination multilatérale.

Comme Sullivan, il pense que briser les liens entre le Venezuela et des alliés comme la Chine, la Russie et Cuba est important pour obtenir un changement de Gouvernement et il a indiqué qu'à l'avenir, le Venezuela sera au centre de toute conversation entre le Gouvernement étasunien et Cuba.

Gonzalez s'est aussi montré favorable aux mesures que Biden a évoquées pendant sa campagne électorale concernant la situation au Venezuela : accorder le TPS aux Vénézuéliens aux Etats-Unis et soutenir une stratégie plus large et coordonnée de façon multilatérale pour aborder la situation sanitaire et migratoire dans la région.

