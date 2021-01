Venezuela : Cuba toujours solidaire du peuple bolivarien et chaviste

Au cours de leur entretien fraternel, le président cubain et la vice-présidente du Venezuela ont souligné l'excellent état des relations bilatérales et ont discuté de sujets d'intérêt liés à leurs sphères nationales respectives et de la situation régionale et internationale

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a réaffirmé la solidarité indéfectible de Cuba envers le peuples bolivarien et chaviste, lorsqu'il a reçu samedi dernier la vice-présidente exécutive de la République bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodriguez Gomez, en visite à Cuba à la tête d’une délégation gouvernementale.

Au cours de leur rencontre fraternelle, les deux dirigeants se sont félicités de l'excellent état des relations bilatérales et ont discuté de questions d'intérêt dans les sphères nationales respectives et de la situation régionale et internationale. À cette occasion, la vice-présidente vénézuélienne a condamné la récente décision de la Maison-Blanche d'inclure la Grande Île des Antilles dans une liste unilatérale d'États parrainant le terrorisme, ainsi que l'intensification du blocus exercé contre notre pays.

La vice-présidente était accompagnée d'Asdrubal Chavez, président de Petróleos de Venezuela PDVSA, et d'Adan Chavez Frías, ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela à Cuba. Du côté cubain, le Premier ministre Manuel Marrero Cruz, le Vice-Premier ministre Ricardo Cabrisas Ruiz et le membre du Bureau politique du Parti, Bruno Rodriguez Parrilla, ministre des Relations extérieures, étaient également présents.

Dans des déclarations à la presse, Rodriguez Gomez a évoqué l'accord sur la création d'un observatoire binational pour faire face aux mesures unilatérales, coercitives et illégales des États-Unis et d'autres pays, et a souligné les avantages de la Loi anti-blocus pour le développement national et la garantie des droits de l'Homme, adoptée à Caracas le 8 octobre.

Elle a rappelé que Cuba lutte depuis des décennies contre ce blocus criminel, exercé sans aucun soutien ni respect du Droit international, et que le Venezuela subit les mêmes conséquences de cette politique. « Nous pouvons affirmer avec certitude en quoi consiste la guerre économique : elle vise à étouffer nos pays par tous les moyens et à empêcher toute entrée de devises étrangères », a-t-elle souligné.

