Venezuela : Déclarations inquiétantes de la CARICOM à propos de l'Esequibo

Le ministre des Relations Extérieures du Venezuela « prend note avec inquiétude, » ce jeudi, d'une déclaration faite la veille par la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à propos du conflit territorial qui oppose Caracas et Georgetown.

Selon la chancellerie vénézuélienne, le communiqué de la CARICOM « se fait l'écho de la campagne de manipulation des faits dirigée par la République Coopérative du Guyana » concernant un incident enregistré dans les eaux « juridictionnelles du Venezuela » et qui s'est achevé par « une opération de surveillance de 2 bateaux de pêche guyanais qui pêchaient illégalement » dans la zone par la Marine Nationale Bolivarienne.

La note de la chancellerie dit que le Venezuela « est un pays à vocation pacifique, qui a montré largement sa solidarité envers tous les pays de la région » et insiste sur le fait qu'il encourage « toujours les relations de bon voisinage, de respect et de coopération. »

Et elle rappelle que Caracas « a manifesté une solidarité inconditionnelle au moment où ses voisins des Caraïbes ont traversé des situations difficiles » et « jamais n'a organisé des opérations ou des manœuvres militaires avec des puissances extra-régionales dans des eaux ou sur des territoires en litige comme l'a fait le Guyana. »

Pour soutenir sa déclaration, le ministère des Relations Extérieures évoque un fait récent, au cours duquel « la force de défense de la République Coopérative du Guyana et le service de garde-côtes des Etats-Unis d'Amérique ont exécuté des manœuvres militaires conjointes » dans les eaux considérées comme « en litige » par Caracas puisqu'elles sont « très proches des eaux juridictionnelles du Venezuela, dans une zone encore à délimiter et dans laquelle des entreprises étasuniennes ont d'importants intérêts économiques, en particulier dans le domaine de l'énergie. »

Il alerte sur la fait que « la communauté des Caraïbes doit partager l'inquiétude provoquée par ce fait » et regrette que la CARICOM « par son communiqué, non seulement contribue à créer un honteux climat d'hostilité mais de plus, soutient les intérêts des transnationales étasuniennes qui prétendent s'approprier un territoire non délimité grâce à un indésirable conflit dans la région. »

La note conclut sur l'engagement du Venezuela à continuer « à plaider pour le respect des principes et des objectifs du droit international, la promotion d'un dialogue sincère destiné à résoudre une situation qui met en danger la paix et la sécurité de la région » et espère que « les Etats frères de la CARICOM aient une conduite constructive face à cette situation. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/venezuela-gobierno-muestra-preocupacion-por-declaracion-de-caricom/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/venezuela-declarations-inquietantes-de-la-caricom-a-propos-de-l-esequibo.html