Venezuela : Des armes étasuniennes envoyées de Bogotá sur la frontière 

Les 6 fusils rifles Anderson AM-15 et les 7 chargeurs de munitions calibre 5.56 ont été transportés de Bogotá à Riohacha, une ville du département de La Guajira, frontalière avec le Venezuela, selon le commandant de la police métropolitaine, Oscar Solarte.

Une entreprise de livraison avait été chargée du trafic d'armes. Faisant un arrêt dans une unité de contrôle dans le secteur de la Yé à Ciénaga, le véhicule a été soumis à une inspection. Les fusils et les chargeurs avait été cachés « dans une caisse de vieux vêtements, du papier journal et du plastique, » a dit la police.

Les autorités n'ont pas donné plus d'informations sur l'opération mais l'agence de presse Reuters a publié qu'une source proche de cette affaire a dit : « On pense qu'un suspect masculin attendait de recevoir les armes et la police enquête pour savoir si la destination des armes était le Venezuela. »

Riohacha est l'endroit que l'antichavisme (avec le soutien du président Iván Duque) a choisi comme centre d'entraînement des groupes paramilitaires destinés à attaquer le Gouvernement du président Nicolás Maduro et la population vénézuélienne en général.

Beaucoup de leurs plans ont été démantelés par les forces de sécurité vénézuéliennes avant d'être exécutés. L'opération Gedeón ( un plan qui incluait des mercenaires étasuniens autorisés par le Gouvernement Trump à assassiner le président Maduro) a été la plus importante en termes de ressources et d'agents employés.

