Le député d'opposition président de la commission permanente de politique étrangère Timoteo Jesús Zambrano Guédez a révélé que le Gouvernement du Guyana a été acheté par la transnationale étasunienne Exxon Mobil qui lui a versé 15 000 000 de $ pour qu'il porte plainte contre le Venezuela à la cour internationale de Justice (CIJ), viole le droit international et les lois internationales rejette l'accord de Genève de de 1966 qui fixe les règles de résolution du différend territorial entre les 2 pays.

« Exxon a acheté le jugement en faveur des Guyanais qui lui ont remis leur souveraineté, sont devenus les porte-parole d'Exxon Mobil et ont porté plainte contre le Venezuela à la CIJ. Exxon a payé 15 000 000 de $ pour qu'ils portent plainte contre le Venezuela devant une cour qu'ils ne reconnaissent pas et nous non plus, » a déclaré le parlementaire lors d'une interview accordée à l'émission « Ici avec Ernesto Villegas » que conduit le journaliste, ministre de la Culture Ernesto Villegas.

Zambrano, qui est aussi secrétaire général du parti d'opposition Cambiemos, a qualifié de « regrettable » la décision de la cour car elle est destinée à manipuler et à rejeter l'accord de Genève qui est le fruit du débat qui a eu lieu à l'Organisation des Nations Unies (ONU) depuis 1962 et qui s'est achevé par la signature de ce document en 1966.

A son avis, toute cette procédure anormale a un but illégal : mettre en vigueur la sentence arbitrale nulle et non avenue qui date de plus d'un siècle : l'accord de Paris de 1899 qui a été dénoncé et démoli quand il a été prouvé de façon irréfutable qu'il avait été le fruit d'une spoliation du Venezuela par l'empire (britannique).

« Comme elle ne peut pas grâce à l'accord de Genève qui la dérange parce que c'est une décision de l'ONU... elle le met de côté et essaie une sentence arbitrale rejetée par les 2 parties : par le Guyana et par le Venezuela et par ceux qui, justement, ont signé l'accord de Genève, » a-t-il expliqué.

