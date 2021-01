Venezuela : Incendie au ministère de l'Education

Le ministre du pouvoir populaire pour l'Education Aristóbulo Istúriz a demandé jeudi au ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix d'ouvrir une enquête sur les causes de l'incendie qui a eu lieu au 9 ème étage du siège du ministère de l'Education, dans la matinée. Dans un contact téléphonique avec le chaîne Venezolana de Televisión (VTV), Isturiz a indiqué que a ministre de l'Intérieur, Carmen Meléndez, est à la tête de l'enquête destinées à connaître les causes de cet événement.

Il a expliqué que dans la matinée, on a détecté un incendie dans la structure de la tour du ministère de l'Education, ce qui a provoqué la mise en marche de tous les protocoles de sécurité. « Causé par la présence de matériaux combustibles, le feu s'est propagé rapidement, ce qui a provoqué l'intervention du corps de pompiers du district de la capitale, » et il a ajouté que celui-ci avait réussi à contrôler l'incendie.

Le vice-ministre pour la gestion des risques et la protection civile Eduardo Hurtado León a déclaré : « 30 membres du corps de pompiers du district de la capitale se sont rendus au 9 ème étage de la tour avec 4 points d'étouffement avec de l'eau, c'est pourquoi l'incendie a été immédiatement contrôlé. »

Et il a indiqué qu'à cause de l'existence de matériaux hautement combustibles de classe A, comme du papier, des cloisons en bois, les flammes se sontpropagées rapidement : « L'extinction du feu s'est faite en 2 heures environ, nous sommes en phase de rafraîchissement grâce à l'action immédiate de notre système intégral de gestion du risque établi au niveau national. »

« Il n'y apas de blessés ni de dommages humains, » a-t-il précisé.

Les organismes de sécurité des citoyens, la Force Armée Nationale Bolivarienne et le personnel du ministère populaire pour l'Education ont travaillé ensemble pour protéger la zone adjacente et les personnels de garde.

Enfin, la ministre de l'Intérieur de la Justice et de la Paix Carmen Meléndez s'est rendue sur place pour accompagner le vice-ministre pour la gestion des risques et féliciter personnellement tous les fonctionnaires qui ont participé à l'extinction de cet incendie dont l'action rapide a été essentielle pour éviter la propagation de celui-ci. Elle a indiqué que la direction nationale d'investigation des pompiers fait les constatations nécessaires : Nous n'écartons aucune possibilité de cause du sinistre mais il faut avoir toutes les données techniques et l'évaluation de tout notre personnel spécialisé. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/01/ministro-isturiz-solicita-investigar-incendio-en-la-sede-el-ministerio-de-educacion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/venezuela-incendie-au-ministere-de-l-education.html