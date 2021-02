Venezuela : Juan Guaidó et Cliver Alcalá accusés en Colombie pour l'Opération Gedeón

L'avocat Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, la vénézuélienne accusée d'avoir aidé à organiser l'incursion militaire en provenance de Colombie, a demandé aux procureurs colombiens de citer l'ex-député Juan Guaidó et le général à la retraite Cliver Alcalá Cordones en tant que co-conspirateurs dans l'Opération Gedeón utilisée pour attaquer le peuple vénézuélien.

Dans un recours légal présenté cette semaine devant le procureur, l'avocat d'Álvarez, Pedro Alejandro Carranza Cepeda, a déclaré que Guaidó et Alcalá « ont participé directement aux faits qui sont l'objet de l'enquête et du jugement, » dans l'affaire concernant sa cliente et que ce sont « les chefs d'une opération qui prétendait chercher à rendre la liberté au peuple vénézuélien. »

Lors d'une brève interview donnée en décembre depuis sa prison, Álvarez a fait savoir qu'elle n'était qu'une traductrice qui s'est trouvée embarquée dans une situation beaucoup plus complexe et dangereuse qu'elle ne le pensait et qu'elle avait peur pour sa vie.

Pour sa part, Alcalá a reconnu avoir participé à cette conspiration avec des militaires dans cette opération qui avatait pour but, selon le procureur général de la République, Tarek William Saab, « premièrement, d'enlever le Président de la République et d'autres autorités pour les transporter de force aux Etats_unis et installer un gouvernement pantin. En plus, ils avaient prévu des attaques contre les sièges du Service Bolivarien de Renseignement (SEBIN), la direction du contre-espionnage militaire, (DGCIM), le centre de détention militaire de Ramo Verde, les infrastructures de communication et de prendre l'aéroport international de Maiquetía. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

