Venezuela : La Russie coopèrera avec la nouvelle Assemblée Nationale 

La chancellerie russe a fait l'éloge mercredi du processus de prise de possession de la nouvelle Assemblée Nationale au Venezuela et a réaffirmé que la coopération entre les 2 se poursuivrait.

La porte-parole de la chancellerie russe Maria Zajárova, a affirmé dans un communiqué que ce processus s'est déroulé « dans le strict respect de la loi de base du pays » et que cela représente « le début d'une étape importante pour la normalisation de la situation politique intérieure » du Venezuela.

Par conséquent, Maria Zajárova a lancé un appel à al communauté internationale pour qu'elle « soutienne le lancement d'un dialogue politique pacifique et inclusif entre les Vénézuéliens eux-mêmes en vue d'un environnement plus sain » en tenant compte des actions d'ingérence que des pays comme les Etats-Unis ont mises en œuvre contre le Venezuela.

La porte-parole du ministère des Affaires Etrangères russe a également condamné « énergiquement l’utilisation de la force pour aggraver la situation » et une crise économique qui submerge le pays et touche principalement la population la plus vulnérable.

Ce communiqué, destiné à renforcer les relations bilatérales entre les 2 pays, affirme aussi qu'il est important d'intensifier les contacts entre les Parlements pour « construire une inter-action étroite et constructive entre les chambres de l'Assemblée fédérale et la nouvelle Assemblée Nationale » (du Venezuela).

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/venezuela-rusia-afirma-que-cooperara-con-la-asamblea-nacional/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/venezuela-la-russie-cooperera-avec-la-nouvelle-assemblee-nationale.html