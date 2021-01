Venezuela : Le Gouvernement colombien a participé à l'Opération Gedeón 

Yacsy Alejandra Álvarez Mirabal, impliquée dans l'incursion ratée destinée à faire un coup d'Etat au Venezuela connue sous le nom d'Opération Gedeón, a dénoncé mercredi le fait que le renseignement colombien connaissait tous les détails de cette opération.

Lors d'une interview accordée à un média colombien, Álvarez Mirabal, emprisonnée à al prison Picaleña (située à Ibagué), a signalé qu'elle a toujours eu des contacts avec les autorités colombiennes, « la direction nationale du renseignement (DNI) connaissait l'Opération Gedeón, ils savaient tout. »

« A moi, ils m'ont donné le numéro de ce monsieur (Clíver Alcalá) et m'ont dit que mon nom de code serait "Rosa", que de n'importe quoi que j'aie besoin, qu'en cas d'urgence, je le contacte, » a déclaré Álvarez Mirabal.

Elle avait été capturée le 6 septembre dernier à Bogotá avec 3 autres personnes. Elle a expliqué qu'elle avait des contacts avec le fonctionnaire du DNI Flankin Sánchez : « A aucun moment, je n'ai pensé qu'ils allaient m'arrêter, je collaborais avec eux. Le jour où ils m'ont capturée, j'allais à une réunion avec ce fonctionnaire (Franklin Sánchez), » a-t-elle ajouté.

« Il (Franklin Sánchez) m'a dit qu'il changerait la carte Sim – ligne téléphonique – ils ne m'appelaient pas constamment (…) S'ils me protègent, comment peuvent-ils m'envoyer en prison avec des charges illogiques ? » a-t-elle déclaré.

Les autorités colombiennes accusent Álvarez Mirabal de financer et de soutenir l'ex-général Clíver Alcalá qui dirigeait un coup d'Etat contre le président constitutionnel du Venezuela, Nicolás Maduro mais le gouvernement colombien ne s'est pas prononcé sur les déclarations d'Álvarez Mirabal.

En septembre dernier, les autorités de Bogotá ont capturé les citoyens Rayder Alexander Russo Márquez, Juvenal Sequea Torres et Juven José SequeaTorres dont 3 sont liés à l'Opération Gedeón. Ces arrestations ont été effectuées à Bogotá et à Barranquilla par un corps d'élite composé de fonctionnaires du Parquet, de la Police, de l'Armée et de Migration de Colombie.

Participation du renseignement colombien à l'opération

L'avocat d'Álvarez Mirabal, Alejandro Carranza, a déclaré que le directeur de la DNI, Jorge Miguel Padilla, a envoyé au procureur en charge de l'affaire Carlos Roberto Izquierdo Ortegón, un document dans lequel il demandait de la protéger face à « d'éventuelles affectations à sa vie et à l'intégrité de sa personne ainsi que la perte de sa résidence à cause d'un changement de domicile. »

Carranza affirme que l'ex-général Alcalá et des membres de l'opposition vénézuélienne ont participé à cette opération destinée à renverser le président Maduro et à rompre le fil constitutionnel du Venezuela.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/implicada-operacion-gedeon-denuncia-gobierno-colombiano-20210127-0038.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/venezuela-le-gouvernement-colombien-a-participe-a-l-operation-gedeon.html