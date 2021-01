Venezuela : Le Groupe de Lima refuse de reconnaître la nouvelle Assemblée Nationale 

Le Groupe de Lima a fait une déclaration dans laquelle il dit ne reconnaître « ni la légitimité ni la légalité de l'Assemblée Nationale qui s'est installée le 5 janvier 2021 » et a qualifié de « frauduleuses » les élections législatives du 6 décembre.

Il appelle également instamment la communauté internationale « à ne pas reconnaître non plus et à rejeter également cette se joindre Assemblée Nationale. »

Cette déclaration a été signée par le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Equateur, le Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Paraguay, le Pérou et des représentants de l'opposant vénézuélien Juan Guaidó, autoproclamé président par intérim en 2019.

Le chancelier du Venezuela, Jorge Arreaza, a condamné la déclaration du Groupe de Lima à propos de l'Assemblée Nationale qui s'est installée le 5 janvier. Les autorités vénézuéliennes ont déclaré qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre destinée à déstabiliser le pays.

« Ce groupuscule dépassé a beaucoup appris de son chef à la Maison Blanche. Ils se ressemblent tellement que bien qu'ils n'existent pas et bien que leur stratégie d'agression ait été pulvérisée par le peuple vénézuélien, comme Trump, ils refusent d'accepter leur défaite et ils s’accrochent lourdement à rien, » a écrit le ministre sur Twitter.

Pour sa part, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a condamné tous les signalements contre cette Assemblée Nationale et a affirmé que ce n'étaient que des tentatives destinées à déstabiliser son Gouvernement.

L'Assemblée Nationale a été élue le 6 décembre dernier. Un secteur de l'opposition a boycotté cette élection et appelé à l'abstention et un groupe de pays ont exercé des pressions en avertissant qu'ils ne reconnaîtraient pas leur résultat, alléguant que le Conseil National Electoral (CNE) n'offrait pas les conditions de transparence requises.

