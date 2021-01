Venezuela : Le journalisme menteur redouble d'activité

Par Luis Alfonso Mena S.

Certains journalistes parlent « d’impartialité » concernant la République Bolivarienne du Venezuela mais portent un regard biaisé par la propagande sur un seul côté et redoublent ces jours-ci leur campagne de stigmatisation.

Bien qu'on dispose d'informations alternatives et indépendantes suffisantes concernant les responsables des faits qu'ils mentionnent avec insistance dans leurs publications, sur les raisons réelles et essentielles de la situation du pays, celles-ci n'apparaissent pas dans leurs pratiques anti-bolivariennes.

Pour eux, la guerre économique déchaînée par l'impérialisme étasunien et ses acoluytes comme Iván Duque contre le peuple vénézuélien n'existe pas, ni le vol de millions de biens de l'Etat vénézuélien aux Etats-Unis, en Angleterre, en Colombie, etc... par le délinquant Guaidó et sa bande de corrompus protégés par le régime colombien au service des puissances étrangères.

Ni les constantes tentatives d'invasion, d'actes terroristes et les campagnes de violence de l'extrême-droite patronnées par la CIA et les gouvernements soumis du continent américian.

Ni les énormes efforts du Gouvernement du président Nicolás Maduro et de son peuple pour affronter cette guerre criminelle.

Ni l'extraordinaire résistance du Gouvernement et du peuple vénézuélien contre le blocus des oligarchies qui pratiquent l'ingérence, regroupées dans l'OEA, le Groupe de Lima, l’Union Européenne et les autres formes d'agression politique, diplomatique et militaire rarement vues.

Ni les millions de Colombiens qui résident au Venezuela et ont bénéficié, sans aucune discrimination, des politiques de la Révolution Bolivarienne pendant plus de 20 ans. Ils be mentionnent rien de tout cela. Leur soumission à l'establishment capitaliste mondial, uniquement intéressé par le fait de plonger une révolution sociale qui a eu lieu malgré le blocus politique, économique, les violetions du droit international et la menace permnente d'une invasion militaire.

Des milliers de fausses informations, d'images truquées et de contenus mensongers circulent sur le Venezuela.

L'attitude du journaliste sérieux est de tout vérifier et en plus, de chercher les causes, les racines des problèmes. Le reste est superficialité, attitude biaisée, propagande de mauvaise foi.

Le peuple de la République Bolivarienne du Venezuela demande aujourd'hui plus que jamais la solidarité des Colombiens, pas leur stigmatisation.

Espérons que la Patrie de Bolívar se rétablira à tous les niveaux sous la direction de son président constitutionnel Nicolás Maduro et avec l'apport de la nouvelle Assemblée Nationale.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/venezuela-arrecia-el-periodismo-embustero/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/venezuela-le-journalisme-menteur-redouble-d-activite.html