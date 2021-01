Venezuela : Les défis et l'agonie de Guaidó

Par Carlos Santa María

Les médias néolibéraux ont occulté les effets du blocus imposé par les Etats-Unis et leurs alliés au peuple vénézuélien.

L'extrême désinformation dans les médias de masse néolibéraux concernant le Venezuela en occultant un blocus implacable accusant directement son président pour approuver les châtiments imposés et créer le rejet de son madat légitime dans l'opinion publique a été dévoilée.

Il fautpréciser que les mesures appliquées à ce pays sont propres au néonazisme et ont pour but d'apporter une forte souffrance au peuple pour le lancer contre ses gouvernants en encourageant un chaos qui profiterait aux élites intérieures et étrangères pour qu'elles s'emparent de ce riche territoire et le transforment en un site militaire stratégique qui permette de combattre le projet souverain de toute nation qui disposerait d'elle-même. Il faut rappeler que ce dernier groupe de sanctions a débuté le 9 mai 2015 avec l'ordre exécutif signé par Barack Obama donnant plus d'ampleur aux sanctions économiques prises par le Congrès des Etats-Unis le 10 décembre 2014 contre le Gouvernement et le pays augmentées et prorogées jusqu'à aujourd'hui et causant des pertes financières de plus de 1,4 billions de $.

Les dégâts causés par ce brutal blocus économique, militaire et diplomatique ont été immenses, ont touché toutes les familles, la production des dérivés du pétrole, son or physique et ses devises ont été volés. Il a provoqué une migration forcée, encouragé une occupation étrangère. Dans le domaine de la santé, 40 000 personnes sont mortes depuis 2017, 80 000 personnes porteuses du VIH sont restées sans traitement depuis cette année-là, 16 000 sont restées sans traitement contre le cancer et 16 000 autres attendent toujours d'être dialysées. 4 000 000 de diabétiques ou de personnes atteintes d'hypertension n'ont pas accès à l'insuline ou aux médicaments cardio-vasculaires.

Plus de 30 000 000 000 de $ ont été volés par les Etats-Unis et le Royaume Uni et 4 000 000 sont retenus par la banque internationale. L'hyperinflation induite grâce au site Dolar Today ( une tactique machiavélique utilisée dans le coup d'Etat d'Augusto Pinochet en Chili), a détruit la monnaie vénézuélienne et fait que des millions d'hectares de terres fertiles ne sont plus cultivées et que le gros et le petit bétail ne sont plus nourris. Cela limite les abondants affluents et les sources d'eau destinées à produire des aliments et empêche les paysans et les travailleurs de prendre les rênes de leur redistribution et de leur valorisation.

Les élections législatives du 6 décembre dernier, observées par plus de 200 témoins internationaux et 1 200 témoins vénézuéliens, avec un système automatique qui remet la preuve de son vote à l'électeur, ont mis en évidence le fait quel es élections, dans n'importe quelle partie du monde, dépendent uniquement et exclusivement de sa Constitution, de ses lois, de son autodétermination et de ses mandats, pas de critères fixés par des puissances qui se livrent à des abus. Elles ont donné le pouvoir à l'Assemblée au Pôle Patriotique, laissé Guaidó sans charge, rejeté par la majorité des citoyens et remis en question pour l'usage qu'il a fait des ressources internationales qu'il avait reçues et montré uneopposition divisée entre ceux qui ont décidé de renverser le Gouvernement actuel grâce aux urnes et ceux qui plaident pour une invasion militaire étrangère.

Par conséquent, il y a 5 défis que le Gouvernement, les forces armées et le peuple devront affronter ensemble avec sagesse :

Obtenir l'unité intérieure et internationale pour surmonter et renverser le blocus génocide du régime étasunien en encourageant la production et les relations de fraternité du peuple lui-même avec la solidarité internationale.

Dénoncer publiquement les ordres donnés par Trump à la Colombie pour qu'elle poursuive sa campagne de déstabilisation non seulement en soutenant Guaidó mais aussi en intervenant directement en condamnant ses actions comme le refus de fournir le vaccin anti COVID-19 aux Vénézuéliens ayant émigré illégalement dans le pays.

Insister devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour qu'il tienne un nouveau langage et ait une attitude courageuse en prenant des mesures concrètes sans se contenter de déclarations désapprouvant les régimes qui encouragent le génocide et les crimes contre l'humanité.

¨Préciser aux Vénézuéliens et à al communauté internationale que les sanctions économiques et le blocus imposés par des bourreaux étrangers ne touchent pas que le gouvernement mais toute la population et causent de très graves ravages dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, de la vie quotidienne, de l'emploi, de la sécurité intérieure et que, pour cette raison, la déstabilisation et l'intervnetion étrangère ne sont pas le salut mais une atroce charge pour les êtres humains qui vivent sur ce territoire.

Joe Biden, pas encore « reconnu » par l'ancien président vaincu, devra analyser intelligemment le chemin à suivre car s'il insiste dans l’affrontement, il devra, en plus de s'occuper de sa grave crise interne, combattre avec un nouveau poids difficile à porter. Le dialogue d'égal à égal est ce qu'on peut lui conseiller de mieux.

Il faut souligner que, malgré le siège criminel imposé au pays qui fait onstacle à l'obtention de matériel médical,le Gouvernement bolivarien a réussi à contrôler la pandémie et a garanti à Noël aux enfants vénézuéliens l' arrivée de 12 000 000 de jouets et que les Comités Locaux d'Approvisionnement et de Production (CLAP) ont remis 7 500 000 jambons aux familles vénézuéliennes grâce au bon « Bonheur Venezuela » directement et graduellement après notification sur la plateforme Patrie, entre autres choses.

Enfin, on peut prévoir que le ridicule planétaire auquel s'est livré son sponsor en reconnaissant le fantôme Guaidó, autoproclamé dans un parc président de la République et re-autoproclamé récemment « président en charge » du pays et chef du Parlement a été considéré comme une scène du « théâtre de l'absurde psychiquement instable » ce qui obligera à accepter le fait qu'il n'y a qu'un seul Gouvernement légal et légitime au Venezuela, celui de Nicolás Maduro Moros.

Heureusement, il semblerait que la politique de guerre du régime étasunien et de ses vassaux dans le domaine économique, financier et commercial destinée à « assiéger, étouffer, asphyxier l’économie vénézuélienne jusqu'à a faire imploser et à provoquer une crise interne qui justifierait une intervention étrangère et un changement de régime au Venezuela » ait obtenu l'effet contraire malgré le coût en vies humaines, en maladies, en pauvreté et en crise totale qu'elle a causé.

Que le Gouvernement légitime se renforce avec l'aide des pays solidaires et que vienne le moment de surmonter les murs de la haine qu'ils ont tenté d'élever dans le cœur d'un pays frère, pacifiste et plein de sentiments pour les peuples du monde.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/venezuela-los-desafios-y-la-agonia-de-guaido/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/venezuela-les-defis-et-l-agonie-de-guaido.html