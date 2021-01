Venezuela : Maduro appelle les Etats-Unis à arrêter de diaboliser le Venezuela

Caracas, 22 janvier (RHC)- Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a exhorté le président nord-américain Joe Biden à abandonner la diabolisation contre le peuple et le gouvernement vénézuéliens.

Lors de la remise du Prix de la Culture Nationale 2019-2020, le chef d’état a également déclaré que le Venezuela a une excellente relation avec la société nord-américaine ainsi qu’avec les mouvements afro-américains, les travailleurs, les universitaires et les secteurs importants de la lutte pour les droits civils.

"Mais nous avons de très mauvaises relations avec le monde politique américain", a déclaré le président Nicolas Maduro. Il a ajouté que l’ancien président nord-américain Donald Trump avait adopté un discours extrémiste sur le Venezuela.

"Trump a été vaincu par la réalité d’un pays qui veut la paix, la vie, la prospérité et le redressement, a indiqué le président de la République Bolivarienne.Un pays entier s’est levé et a dit ici rien ne s’impose par la force", a déclaré Maduro.

Le président vénézuélien a également signalé que "ceux qui ont sanctionné le Venezuela ont voulu imposer la vision d’un État défaillant et d’une société défaillante, mais le Venezuela est vivant. Nous avons résisté et nous continuerons à avancer", a déclaré le chef de l’Etat.

Par ailleurs, le président latino-américain a rappelé que les États-Unis se sont érigés comme un empire, qui a envahi plus de 100 pays et qui possède actuellement près de 800 bases militaires dans diverses régions du monde.

Nicolas Maduro a également convoqué l’Assemblée nationale, la commission de politique étrangère et le conseil d’administration pour étudier et prendre des initiatives législatives et politiques en vue d’un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et le Venezuela.

"Trump est parti, l’empire reste » a relevé le président vénézuélien qui a ajouté que le Venezuela reste également debout, digne rebelle et victorieuse. Nous voulons améliorer nos relations de respect mutuel, de reconnaissance et d’avenir", a précisé Nicolas Maduro.

Source Telesur

Édité par Reynaldo Henquen

