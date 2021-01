Venezuela : Manœuvres militaires conjointes du Guyana et des Etats-Unis

La vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, est apparue dans les médias vénézuéliens et étrangers pour dénoncer le comportement le plus récent du Guyana et des Etats-Unis concernant la région en litige de l'Esequibo.

Accompagnée du ministre de la Défense, le général en chef Vladimir Padrino López et du ministre des Relations Extérieures Jorge Arreaza, Rodríguez a fait savoir que le Venezuela voit avec inquiétude les manœuvres militaires conjointes que le Guyana et les Etats-Unis sont en train d'accomplir.

« Le président Nicolás Maduro nous a demandé de parler très clairement au pays et d'alerter les pays de notre région sur les manœuvres militaires conjointes commencée ce lundi par les Etats-Unis et la République Coopérative du Guyana. Un bateau garde-côtes des Etats-Unis est présent. Nous espérons que ces manœuvres militaires n'ont pas lieu dans les eaux juridictionnelles du Venezuela, » a dit la vice-présidente.

Rodríguez a prévenu qu'il s'agit d'une manœuvre de plus pour étayer la souveraineté illégale du Guyana sur le territoire de l'Esequibo, ce que le Gouvernement des Etats-Unis est venu faire avec une insistance particulièrement ces derneirs temps.

Une partie de ces actions est l'ouverture de l'exploitation pétrolière par des compagnies étasuniennes comme Exxon Mobil. « Nous aovns protesté sans arrêt contre les opérations d' Exxon Mobil sur ce territoire en litige et nous avons exercé notre souveraineté grâce à notre Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) quand il y a eu une incursion en territoire juridictionnel du Venezuela. »

« Nous sommes en présence d'un baroud d'honneur du Gouvernement de Donald Trump qui cherche à faire des provocations provocations, des menaces et des agressions contre le peuple vénézuélien, contre la souveraineté et l'intégrité du territoire. »

D'autre part, le général en chef Padrino López a déclaré que la FANB garantira l'indépendance et la souveraineté du territoire vénézuélien sans jamais renoncer au droit à le faire.

« Nous n'avons pas renoncé à l'esprit de l'accord de Genève de 1966 qui est de chercher à ce que les parties impliquées résolvent ce problème pratiquement et pacifiquement mais les Vénézuéliens doivent être sûrs que la FANB va veiller sur chaque centimètre de l'espace géographique qui compose notre territoire. »

Ensuite, la vice-présidente a repris la parole pour dire que le Gouvernement du Guyana a protesté contre la décision souveraine du président du Venezuela de créer la Zone Stratégique de la Façade Atlantique alors que cette mesure administrative a été prise sur des territoires qui n'étaient pas en litige.

Elle a rappelé que le Guyana ne peut pas s'immiscer dans les décisions souveraines du Venezuela et que les Gouvernements successifs de ce pays ont refusé de chercher une voie de dialogue pour résoudre le différend sur l'Esequibo, comme le stipule l'accord de Genève.

Elle a conclu en lançant une alerte aux autres pays des CaraÏbes pour qu'ils soient attentifs à la situation tendue que les Gouvernements des Etats-Unis et du Guyana sont en train de créer.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-ejercicios-militares-entre-eeuu-guyana-20210111-0023.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/venezuela-manoeuvres-militaires-conjointes-du-guyana-et-des-etats-unis.html