Venezuela : Pour l'Union Européenne, Guaidó n'est plus «président par intérim »

Un communiqué publié lundi 25 janvier affirme que les Etats membres de l'Union Européenne (UE) reconnaissent Juan Guaidó comme un «interlocuteur privilégié,» plus comme le «président par intérim » du Venezuela.

Ainsi, ces pays ont décidé de rétrograder le statut de l'ex-député de Volonté Populaire qui s'était proclamé «président par intérim » du Venezuela sur une place publique, le 2 » janvier 2019 avec le soutien de Washington et de certains pays européens.

Légalement, les 27 Etats de l'UE ne pouvaient plus reconnaître Guaidó comme «président par intérim » après l'installation de la nouvelle Assemblée Nationale après les élections législatives du 6 décembre dernier bien que l'Union Européenne n'ait pas reconnu ces élections.

Guaidó continue à être reconnu par les Etats-Unis et le Grande Bretagne comme « président légitime » du Venezuela. Il faut souligner que l'Union Européenne, en tant qu'entité unie, n'a jamais reconnu Guaidó comme «président par intérim » mais certains de ses Etats membres l'ont fait.

Grâce à cette dégradation de son statut, Guaidó et ses acolytes ne pourront plus avoir accès aux fonds du Venezuela bloqués dans des pays de l'Union Européenne et le soutien de l'Europe se verra réduit définitivement.

Ce communiqué a été signé par les représentants des 27 Etats membres de l'UE après une réunion des ministres des affaires étrangères du groupe, à Bruxelles.

Mais l'Union Européenne a appelé à être unis contre le Gouvernement Bolivarien et a dit : « L'Union Européenne les considère [Guaidó et son équipe] comme des acteurs importants et des interlocuteurs privilégiés. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/venezuela-para-los-27-estados-miembros-de-la-ue-guaido-ya-no-es-presidente-interino/

