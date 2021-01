Venezuela : Production de masse de l'antiviral contre le coronavirus

Dimanche, le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a fait savoir que dans quelques jours commencera la production massive de l'antiviral Carvativir pour qu'il soit distribué dans tous les centres de santé publics et privés, y compris les centres de diagnostic intégral (CDI) après que son efficacité dans le traitement du COVID-19 ait été prouvée par 9 mois d'essais. Son principe actif est l'isotimol (5 milligrammes par millilitre), une substance cristalline provenant d'huiles essentielles de plantes comme le thym ou l'origan.

« Le Venezuela a beaucoup avancé dans la création de médicaments, nous avons déjà le rapport sur le Carvativir ou sur les gouttes miraculeuses de José Gregorio Hernández, un puissant antiviral produit au Venezuela qui, à partir de cette semaine, le produira massivement, » a annoncé le chef de l'Etat.

« Nous avons fait des tests massifs avec les patients qui se trouvaient au Polyèdre de Caracas et à l'hôpital de Coche. 10 gouttes sous la langue, toutes les 4 heures. Cet antiviral a été utilisé dans le cadre des traitements appliqués au Venezuela à des patients atteints du COVID-19 et a donné de bons résultats. Le Carvativir est un puissant antiviral, il a passé tous les tests et il a montré une efficacité de 100 % contre le virus. Le Carvativir du Venezuela pour l'Alba etpour le monde. Ici, nous pensons à l'humanité. »

Maduro affirma que le Carvativir n'apas d'effets secondaires.

Il a dénoncé le fait que les pays du sud ont de très grandes difficultés pour acheter des vaccins contre le coronavirus, c'est pourquoi Alba-TCP va créer un fonds de 2 000 000 de $ pour les vaccins. « L'Alba-TCP a fait un pas de géant pour garantir les traitements et les vaccins contre le COVID-19 pour nos peuples. Elle a décidé de créer un fonds de 2 000 000 de $ pour les vaccins contre le COVID-19 pour tous les pays membres de l'Alba-TCP. »

Il a aussi annoncé que cette semaine, il rencontrera « les dirigeants du secteur de al santé du pays pour mettre en place un système de distribution directe pour des milliers de centres de santé. Il sera intégré dans le kit de médicaments contre le coronavirus que nous utilisons. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

