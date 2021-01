Venezuela: Que pense faire Biden ? Premières actions de l'Assemblée Nationale

Coup d'oeil sur la semaine année 2 N° 27 du 18 au 24 janvier 2021

Par Jesús A. Rondón

On attendait cette semaine les éventuels changements dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement étasunien concernant le Venezuela mais à la fin de la dite semaine, aucune nouvelle mesure n'a été dévoilée. Pendant ce temps, la dynamique politique continue à être marquée par les actions de l'Assemblée Nationale. Dans cette note, nous les commenterons et nous donnerons brièvement les autres inforamtions.

La même politique et dans l'attente des changmeents de méthode

Avant la fin de son mandat, Donald Trump a signé un ordre exécutif qui interdit d'extrader pendant 18 mois les Vénézuéliens qui se trouvent dans une situation migratoire illégale en territoire étasunien, jusqu'au 20 janvier. Avant, le bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) du Département du Trésor étasunien avait ajouté à sa liste moire plusieurs personnes et des organisations qui avaient signé des accords commerciaux avec des entités vénézuéliennes, qui cherchent à éviter les mesures restrictives concernant la commercialisation du pétrole imposées unilatéralement contr enotre pays. Le Gouvernement de Trump s'est achevé par ces gestes, plus agressifs que ceux qu'il avait faits auparavant.

Aujourd'hui il n'y apas de raison de penser et rien n'indique que la politique du Gouvernement étasunien envers le Venezuela et son gouvernement va changer et les analystes sont d’accord là-dessus. Mais je l'ai déjà dit, on s'attend à ce que des mesures qui caractériseront son action soient annoncées. L'opposition au chavisme au Venezuela et celle qui jouit de l'exil doré attendent beaucoup car leur avenir dépendra de ces mesures concrètes. Aujourd'hui, aucune déclaration précise n'a été faite mais nous pouvons évoquer certains faits.

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken nommé par Joe Biden a déclaré lors d’une audience au Congrès nord-américain qu'ils continueraient à soutenir Juan Guaidó, les députés d'opposition qui ont achevé leur période législative, les « sanctions » et les pays de la région qui sont leurs alliés contre la Révolution Bolivarienne. Enfin, Carlo Vecchio, nommé par Juan Guaidó « ambassadeur » a assisté à la prestatyion de serment de Joe Biden comme président des Etats-Unis.

Le président Maduro a ouvert la porte au dialogue avec le nouveau Gouvernement comme il l'a toujours fait avec le Gouvernement de Trump, sans que cela ne provoque aucune réaction publique. Il a déclaré qu'il « est prêt à tourner la page. »

Pendant ce temps, au Parlement Européen, grâce qu soutien des organisations de droite et d'extrême-droite, on a approuvé une résolution qui appelle instamment le Conseil et les Etats membres à continuer à reconnaître Juan Guaidó comme président et à mettre en place plus de mesures coercitives. Au terme de la dernière période parlementaire, le chancelier européen Borrel avait pris position contre les autorités vénézuéliennes mais depuis lors, ils évitaient de s'adresser à Guaidó en tant que président et appelé instamment le nouveau président étasunien à aplanir le chemin du dialogue concernant la situation du Venezuela.

L'action de l'Assemblée Nationale

Cette semaine, la plate-forme Twitter a suspendu le compte de l'Assemblée Nationale en fonction sans donner de raison alors que le compte géré par la direction sortante reste actif. Une preuve de plus de l'ingérence des corporations dans la vie politique des pays.

On a appris aussi la formation définitive des commissions permanentes et spéciales de l'Assemblée Nationale et certaines d'entre elles ont commencé leurs activités. Parmi celles qui attirent le plus l'attention, nous en avons trouvé 2 : la première est la commission spéciale chargée d'enquêter sur les illégalités présumées commises par les membres de la direction de l'Assemblée Nationale pendant la période 2016-2021 et sur les dommages causés à la République. Le président de l'Assemblée Nationale, vers la fin de la semaine, a dénoncé le fait que Juan Guaido est impliqué dans une négociation de la dette de la République du Paraguay envers Venezuela au cours de laquelle Guaidó et ses collaborateurs ont touché une commission en échange d'une réduction substantielle de cette dette.

La seconde commission spéciale qui se détache est celle qui est chargée de désigner les nouveaux membres du Conseil National Electoral. Les membres actuels avaient été désignés par le Tribunal Suprême de Justice qui avait constaté la défaillance de l'Assemblée Nationale. C'est pourquoi on a publié les conditions que doivent réunir les citoyens qui souhaitent être l'un des 10 membres de la société civile qui doivent faire partie de cette commission. Le processus de dépôt des candidatures a commencé.

Enfin, il faut noter que l'Assemblée Nationale a approuvé mardi à l'unanimité un accord destiné à libérer les ressources financières illégalement volées qui permettraient au pays d'effectuer la vaccination de lapopulation contre le coronavirus.

La pandémie au Venezuela

Nous achevons cette semaine de quarantaine radicale pendant laquelle seuls les secteurs essentiels fonctionnent, dans le schéma que le Gouvernement appelle 7 x 7. Dans la ville où j'habite, Maracaibo, on a vu plus de contrôles destinés à faire respecter les restrictions après qu'il y ait eu une grande tolérance face aux manquements.

Dans ce cadre, le Gouvernement bolivarien a annoncé que pendant les semaines d'assouplissement, les activités culturelles et de loisir comme le cinéma pourront se développer à condition que les mesures de bio-sécurité indiquées par les autorités sanitaires soient mises en place.

On a aussi appris cette semaine que le Gouvernement bolivarien avait donné plus de 140 tonnes d'oxygène pour aider à surmonter la crise sanitaire provoquée à Manaos par l'augmentation du nombre de patients qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Cette opération a été coordonnée par la chancellerie vénézuélienne et mise en œuvre par le gouverneur de l'état de Bolívar, frontalier avec cette zone du Brésil. La réponse du Gouvernement brésilien dirigé par Bolsonaro a été de ridiculiser ce geste de solidarité du Gouvernement vénézuélien, ce qui a poussé l'ex-président Lula da Silva à venir remercier le président Maduro au nom du peuple brésilien.

Jusqu'au 23 de ce mois-ci, les autorités rapportent 6 667 cas actifs, 94 % de guérisons, 123 245 cas positifs et 1 142 morts. Il faut préciser que la semaine dernière, la moyenne de diagnostic de cas positifs par jour a dépassé les 500 cas et que le nombre de morts a également augmenté. C'est pourquoi le fait que depuis le début de cette année, 110 personnes, presque 10 % du nombre de morts en 2020, soient mortes pour cette raison, est inquiétant .

Breves:

· Le tribunal de la ville de Cabo, qui gère la procédure de demande d'extradition d'Alex Saab, un allié du Gouvernement bolivarien du secteur privé, lui a accordé le bénéfice de l'assignation à résidence à cause de son état de santé. Le Gouvernement bolivarien fait de nombreuses démarches diplomatiques pour obtenir la libération de Saab, qui a été reconnu en tant qu'envoyé spécial.

Dans le domaine économique, la rapide dévaluation de la monnaie vénézuélienne, le bolivar, se poursuit. Cette semaine, elle a été de presque 80 % par rapport au début de l'année. Cette chute continue de pulvériser les salaires de nous qui vivons de notre salaire.

Concernant le différend territorial avec le Guyana, la vice-présidente exécutive de la République Bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodríguez, a annoncé jeudi le début d'une consultation de tous les secteurs du peuple du pays destinée à coordonner un ensemble d'actions légales concernant le droit du Venezuela sur le territoire de l'Esequibo. Elle a également révélé que la Cour Internatioanle de Justice avait accepté la demande d'ajournement de la prochaine audience à fin février prochain faite par le Venezuela.

