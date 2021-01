Venezuela : Trinidad-et-Tobago dénoncent la désinformation de l’OEA sur le naufrage

Port d´Espagne, 6 janvier (Prensa Latina) Trinité-et-Tobago a accusé l’Organisation des États Américains (OEA) de mener une campagne de désinformation 'pour ternir le nom et la réputation' du pays caribéen, dans un communiqué diffusé aujourd’hui.

La note a dénoncé le secrétariat général de cet organisme, dirigé par Luis Almagro, pour avoir dénaturé les faits liés à la mort dans un naufrage de 33 citoyens vénézuéliens dans les eaux de la nation voisine le 6 décembre dernier.

Il y a une semaine, l’OEA a publié un communiqué de presse intitulé Un nouveau rapport prévient que le nombre de Vénézuéliens réfugiés et migrants pourrait atteindre les 7 millions en 2021.

Ce texte, a souligné le gouvernement trinidadien, 'a dit à tort que les corps des morts ont été retrouvés à la frontière maritime du Venezuela et de Trinité-et-Tobago', alors qu’il est prouvé que l’incident s’est produit dans les eaux vénézuéliennes au large de la côte de Guiria.

La manipulation de cette tragique circonstance 'est de mauvais goût, répréhensible et va à l’encontre du but de l’organisation et de son secrétariat général', a précisé le gouvernement de Trinité-et-Tobago.

Il a également demandé à l’OEA de mettre fin à cette activité et a affirmé que le cours actuel de cette entité 'peut entraîner des dommages incalculables à l’intégrité de l’organisation et la confiance placée en elle par ses membres légitimes'.

Selon les autorités vénézuéliennes, le surpoids est à l’origine du naufrage du bateau, conçu pour transporter huit personnes, mais qui, le jour de l’accident, transportait une quarantaine de migrants irréguliers vers le territoire trinidadien.

Elles ont également rejeté la manipulation de l’image et de la mémoire des victimes par des groupes extrémistes qui prétendent porter atteinte à la stabilité du Venezuela et aux relations de coordination entre les gouvernements des deux pays voisins.

